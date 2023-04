fallout 4 v SteamDB fallout: New Vegas. Многие уже начали строить различные теории о отом, что же означает данное действие со стороны Bethesda. ranee на странице появилось упоминание vetki newvegas2которое, как можно ожидать, привлекло внимание фанатовМногие уже начали строить различные теории о отом, что же означает данное действие со стороны

At the moment, there was no news about newvegas2 propagated.

DSOGaming, Некоторые поьзовател’ something который считает что в улучшенную игру могут добавить тематическое DLC или что-то другое.

Ещё дна фанатская теория закается в т, что разработчикики могт готовить официаню конверсию Fallout: New Vegas Кроме того, стоит помнить, что в разработке находится любительский проект Fallout 4 New Vegas — возможно, его команда теперь сотрудничает с Bethesda and Microsoft.

Может ли упоминание New Vegas 2 в Steam-version Fallout 4 означать полноценное продолжение Fallout: New Vegas? Кто-то считает и так. А вот портал dsogaming уазывает на т, что такой проект же полилил бы масштабню маркетинговю каманию и х Поэтому одну лишь ветку в SteamDB вряд ли стоит считать надёжным доказательством разработки fallout: new vegas 2.