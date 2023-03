LEGO 2K Drive v Steam Как okazalos new gonk no mogut приобрести не только российские пользователи, но и игроки из Турции с ЮАР.

2K приостановила продажу своих игр на территории России. Правда, после анонса LEGO-проекта на Steam всё-таки появились предзаказы игры для российских пользователей.

Сами разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию с отсутствием игры в двух других регионах и, возможно, что это просто ошибка — другие проекты авторов там присутствуют, да и у пользователей EGSсудя по всему, podобных проблем NET.

В ;LEGO 2K Drive игрок возьмёт на себя роль водителя, который сможет колесить по большому открытому миру, получать новые транспортные средства и выполнять разные испытания. Новинка будет поддерживать одиночное прохождение, кооператив и соревновательный режим.

Released this date on May 19 on the console and PC.