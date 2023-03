News jeu Ce celebre jeu de combat qui a price 17/20 est at -84% on the PS Store

Le printemps, c’est souvent la saison or les promotions sur les jeux vidéo sont les plus abondantes. De nombreuses plates de distribution de jeux proposed des soldes qui valent le détour!

Les soldes fleurissent un little partout, à l’image de cette saison bucolique. Les plateformes de distributions en ligne s’en donnent à coeur joie pour mettre en avant des titres d’excellentes qualités et / ou plutôt récents. C’est pourquoi le PlayStation Store n’est pas lésiné sur les promotions, bien au contraire ! L’un des jeux en promotion les plus mis en avant est Tekken 7, le celebre jeu de combat de Bandai Namco.

Tekken 7 – Definitive Edition at €19.19 (-84%)

Alors que Tekken 8 nous offer de plus en plus d’images qui donnent l’eau à la bouche aux fans les plus aguerris, a promotion sur le septieme opus est une belle opportunité. Ceux qui n’ont pas pu s’essayer aux combats dynamiques de cette franchise ont désormais une bonne raison de s’y mettre ! L’ edition definitive passe à €19.19 au lieu de… 119.99€, de quoi donner envie, meme aux neophytes. En plus you jeu de base, que contient cette édition ? Tous les battlepass de 1 à 4, c’est à dire : le mode Tekken Bowlof costumes supplements, Noctis Lucis Caelum (provenant of Final Fantasy XV), Geese Howard, Anna Williams, Craig Marduk, Julia Chang, Lei Wulong, Armor King, Negan de The Walking Dead, Ganryu, fahkumram, zafina, Lidia Sobieska etc Kunimitsu. S’ajoutent à cela des nouveaux terrains comme le Vermillion Gates et l’ajoute d’une functionnalité en option qui permet de voir les données de frames. Ce sont donc de très nombreux personnages supplémentaires qui sont presents dans cette édition.

Ce septième opus est excellent, et avait reçu la note de 17/20 lors de son test en 2017. C’est son mode histoire, ses TRÈS nombreux personagesson sound design, sa musique et ses combos acceptable a sortir qui available notamment contribué à sa très bonne notation. Demandant plus de precisions que les Tekken précédents, il reste tout de meme accessible pour les profanes. En solo, en ligne ou entre amis, cette promotion peut être une très belle découverte, même pour ceux qui n’ont jamais touché à cette franchise. Notez que cette promotion se termine le 30 mars !

