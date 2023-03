tutorial Comment asked about the applications on a smartphone Android for gagner in autonomy ?

Comme tous les utilisateurs de smartphones Android, vous avez problem plusieurs applications ouvertes en simultanée en arrival plan. Cependant, sachez que cela peut réduire les performances de votre téléphone et consommer plus de batteries. Voici comment les fermer.

Pourquoi fermer toutes les applications on a smartphone Android ?

Même si vous n’utilisez pas une application, elle peut continuer à fonctionner en arrière-plan et à utiliser les resources de votre téléphone, en particulier la mémoire et donc la batterie. C’est pourquoi il est recommended de fermer toutes les applications on your smartphone Android de temps en temps. Cela permettra à your téléphone de fonctionner plus efficacement et de prolonger la durée de vie de your battery.

The faut tout de meme reminder qu’aujourd’hui les smartphones milieu et haut de gamme possèdent bien assez de memoire RAM pour gérer toutes vos applications ouvertes. Cela permet meme de les ouvrir de nouveau plus rapidement. En revenge, si vous avez un bug, vous pouvez aisément fermer l’app.

Now, it is easy for you to use the applications on your Android smartphone. Même s’il existe deux façons d’accéder au volet des applications ouvertes, la method est universale. Here are the steps to follow:

Stage 1 : Appuyez on the button de management des applications or faites glisser what you do on the base of the l’écran

On the additional part of the Android phone, you can access the management of the application and facilitate the placement of the button on the base of the crane. Sur certains téléphones, ce bouton peut être remplacé par an icone de 3 lignes horizontales. Appuyez sur ce bouton pour accéder à la list des applications ouvertes.

Dans les dernières versions d’Android, il suffit de faire glisser votre doigt en remontant de la barre en suspension en bas, vers le haut.

Stage 2 : Faites glisser les applications

Vous verrez une list de toutes les applications ouvertes sur your téléphone. Pour fermer certaines applications, faites-les glisser vers le haut. You may want to add an appuyer on the button “X” located on the top right of the box for the application on the old versions of Android.

Stage 3 : Fermez toutes les applications en une seule fois

Si vous avez de nombreuses applications ouvertes, il peut être fastidieux de les fermer une par une. Heureusement, there is an option for customers to use the applications in one of the following.

Pour ce faire, une fois dans le volet des apps ouvertes, swipez à gauche jusqu’à arriver au bouton “Tout fermer”. Appuyez sur ce bouton pour fermer toutes les applications en meme temps.