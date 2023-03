Critique de Servant season 4 : la fin mystique ne mettra pas tout le monde d’accord

Après 3 seasons inégales, la série horrifique de M. Night Shyamalan revient pour une quatrième et dernière fournée d’épisodes, qui nous met la pression comme jamais. A conclusion aux accents fantastiques qui divisera à coup sur les fans. Attention : spoilers in front of the 3 premieres saisons de servant.

Voilà, c’est fini : il est temps de dire adieu à l’une des seules séries horrifiques actuelles, qui maniait l’art du suspense à la perfection. Avec cette season 4, not the dernier episode is available on the Apple TV+le cinéaste M. Night Shyamalan met enfin un terme aux extravagantes péripéties de la famille Turner et de leur nounou, Leanne.

Un chapitre final très attendu, qui nous laissez mitigés, tant les ultimate minutes semblent calibrées pour nous emporter ou nous agacer, au choix.

Attention, read the article about the SPOILERS on the 3 first seasons of Servant.

La famille dysfonctionnelle de servant. Attention, spoilers après cette image ! // Source : Apple TV+

Le retour d’une nounou d’enfer

Souvenez-vous : à la fin de la saison 3, nous laissions les Turner in mauvaise posture, so that Dorothy était poussée dans le vide par une Leanne hors de contrôle, devant les yeux médusés de Sean, impuissant. La saison 4 nous propulse quelques mois plus tard. Dorothy est toujours vivante, mais doit rester clouée au lit, le dos détruit par sa chute implacable. Leanne, elle, dont les pouvoirs sont de plus en plus terrifiants, continue de s’occuper de Jericho, l’enfant de Dorothy et Sean, qu’elle a ramené d’entre les morts. La nounou du couple redoute d’être poursuivie par des membres de son ancien culte religieux, qui la poursuivent sans relâche.

Bye bye les Turner. // Source : Apple TV+

Vous suivez toujours ? Tant mieux, puisque cette narration, déjà complexe et hautement improbable, monte encore d’un cran sur l’échelle de la pression avec de nouveaux personnages et des retours de têtes connues à la clé. Le moins que l’on puisse dire, c’est que servant maîtrise l’art du suspense comme aucune autre série.

A soirée entre voisins devient votre pire cauchemar

Des le premier épisode de la saison 4, on retrouve tout ce qui fait la saveur de ce récit hors du commun. Si les intrigues poussives ont parfois terni l’ensemble de saisons inégales, la saison 3 sortait enfin du huis clos familial pour s’aventurer dans le monde extérieur avec succès. Ces 10 nouveaux épisodes s’inscrivent dans la même lignée. Une simple voiture devient alors un terrain de jeu horrifique idéal, la nuit d’Halloween prend une dimension encore plus macabre, une soirée entre voisins révèle nos pires cauchemars… Bref, servant Multiplie the lieux and the situations pour mieux nous clouer a notre canapé a chaque nouvelle idée creative.

L’episode 4, consacré à Halloween, est un sommet d’épouvante. // Source : Apple TV+

The atmosphere is étouffante est d’autant plus impressive que la série nous enferme dans un format de 30 minutes, habituellement reserved aux creations comiques. servant use ainsi avec une habileté surprenante ce carcan télévisuel pour maintenir une tension constante, sans aucun temps mort. D’un point de vue visually oppressive, servant reste donc un sommet de maîtrise rarement vu sur le petit écran, y compris jusqu’à ses ultimes sequences.

Sainte Leanne, price pour nous

In season 4, c’est le personnage de Leanne qui devient véritablement le moteur de toute l’action. Si les épisodes précédents donnaient davantage de place et de pouvoir à Dorothy, c’est désormais la jeune femme qui mène totalement la danse. On aurait aimé davantage de cohérence sur ce terrain-là : des la saison 1, Leanne tirait ses capacités surnaturelles de passages soigneusement choisis dans la Bible. Désormais, on assiste à une surpuissance qui frôle le ridicule. Mais, la tension nous captive tout de même, montant crescendo, tandis que Leanne atteint un point de non-retour dans l’envie de faire souffrir les autres.

Chaque épisode s’installe alors comme le nouveau tableau d’une pièce en plusieurs actes, tous plus horrifiques les us que les autres. Corn, la ou servant prove son genius, c’est justement dans sa capacité à ne jamais tomber dans l’épouvante facile, à coups de jump scares et other musiques stridentes. Chez les Turner, l’effroi se dissimule plutôt derrière des cicatrices cachées, la preparation d’un gâteau, le grincement d’un parquet ou de simples lettres glissées sous une porte.

La preparation d’un gâteau peut être plus terrifiante qu’on ne le pense… // Source : Apple TV+

Le all culmine d’abord à mi-saison, dans an épisode 5 memorable, doté d’un sublime jeu de lumières et de contrastes, avec des plans qui sortent véritablement de l’ordinaire. Puis, vers l’épisode 8, les pouvoirs de Leanne prennent un tournament plus glaçant de jamais, notamment grace à l’interpretation toujours impeccable de Nell Tiger Free (game of Thrones). Dans cette dernière saison, la comedienne vole largement la vedette à ses partenaires de jeu, Rupert Grint (Harry Potter) and Toby Kebbell (BlackMirror). Soul Lauren Ambrose (Six Feet Under) peut rivaliser, grace à une maîtrise impressionnante de ses émotions.

Un final brilliant or decevant?

Si vous êtes families avec le cinéma de M. Night Shyamalan, de Sixieme Sens ouch Village en incluant Knock at the cabin, sorti cette année, vous ne serez pas surpris que cette saison 4 remartèle ses thematiques favorites. Les idéologies de toutes sortes, d’autant plus lorsqu’elles sont de nature religieuses, sont ainsi à nouveau au coeur de servant. À la fin de l’épisode 9, réalisé par M. Night Shyamalan lui-même, le cinéaste revisite, par exemple, la légende des anges et démons, postés sur nos épaules pour nous guider à travers nos choix de vie.

Servant bénéficie toujours d’une réalisation ultra soignée dans cette saison 4. // Source : Apple TV+

Il faut donc avoir une foi en béton pour les croyances mystiques afin de s’accrocher à ces nouveaux épisodes. Le final est en particulier assez éprouvant à cet égard. Nous ne dévoilerons pas ici le dénouement ultime, mais il divisera à coup sûr les fans de la série, tant le parti pris se révèle clivant. Si les dernières sequences nous semblent un peu précipitées et que l’on reste un brin sceptique par cette conclusion en demi-teinte, nous ne pouvons que regretter de devoir dire adieu à servant. L’une des seules séries horrifiques actuelles tire ainsi sa révérence avec panache, certes, mais sa patte visual and narrative va grandement nous manquer.

Le verdict

On a aime A realization of the original

Un casting exceptional

Une grande maîtrise du suspense

L’episode 1, magistral On a moins aimé Goodbye a cette series

Quelques incoherences

Un final mi-figue, mi-raisin Voici venu le temps de dire adieu à Leanne, Dorothy, Sean, Julian et Jericho. cette fois, servant nous quince après une season 4 à la réalisation exceptionnelle, malgré of contradictions narratives vraiment dommageables. On ne peut tout de meme que saluer l’intelligence de cette série horrifique, qui nous a amuse autant qu’effrayé pendant toutes ces années. On the current day, servant était la seule à maîtriser also bien le dosage du suspense, le all in a format inhabituel de 30 minutes. Ces parenthèses d’épouvante vont donc nous manquer et nous laissez sur un final coherent, mais qui ne mettra clairement pas tout le monde d’accord. Mais, après tout : c’est peut-être le signe d’une grande oeuvre de fiction.

