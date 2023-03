Dark and Darker slettet fra Steam etter tyverianklager

Utvikler Ironmace Games har de siste månedene klart å skape en del blest rundt sitt flerspillerfokuserte actionspill Dark and Darker. Anklager om tyveri fra den sørkoreanske spillutgiveren Nexon har imidlertid skapt store problemer, og teamet har nå blitt nødt til å fjerne spillet fra Steam.

we are Eurogamer melder oppdaget fans først at diverse skjermbilder og video forsvant fra Dark and Darkers oppføring i nettbutikken. Så sluttet spillet brått å virke og nå er hele greia forduftet.

Dark and Darker. ironmace

lordag morgen bekreftet Ironmace at Nexon hadde tatt rettslige steg for å få Dark and Darker fjernet. Utvikleren jobber nå med egne advokater for å rydde opp i situasjonen, og konstaterte at beskyldningene mot spillet er usanne.

Saken strekker seg tilbake til 2021, da en ansatt for Nexon angivelig skal ha lekket en haug med filer knyttet til et spillprosjekt med arbeidstittelen P3. Den ansatte fikk sparken og skal deretter – slik Nexon forteller historien – ha tatt med seg en handfull andre Nexon-utviklere til Ironmace for å jobbe med Dark and Darker.

Ifølge Nexon er det store likheter mellom Dark and Darker og prosjektet P3. Blant annet skal det dreie seg om «spillmekanikker, regler og visuell stil som ikke kunne ha vært laget» uten kjennskap til P3.

Ironmace påpeker på sin side at Nexon wears frem P3 until spillpress 2021. Påstandene om at ingen visste hvordan spillet skulle se ut er dermed feil, skriver utvikleren på spillets Discord-server.

Videre forklarer Dark and Darker-teamet at potensielle likheter skyldes at begge spillene bruker spillressurser kjøpt fra samme spillmotor. Ironmace skriver også at det har bevis for egen uskyld, som skal avsløres når tiden er inne.

Dark and Darker skulle etter planen lanseres i «early access» rundt månedsskiftet april/mai i år, etterfulgt av en fullverdig lansering mot slutten av året. Hva som skjer med disse planene nå er uvisst.

