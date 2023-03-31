Darkest Dungeon 2 was finally released in content mode

Darkest Dungeon 2 was finally released in content mode

Leave a Comment / News / By / March 31, 2023
  • улучшенный опыт перемещения по карте с помощью дополнительного стратегического пранирования маршрута;
  • дилижансы получили жетоны брони и колёс, влияющие на общую стратегию и управление ресурсами, а также новое управление, которое снижает нагрузку на игрока и позволяет сосредоточиться на путешествии;
  • теперь в игре есть десять питомцев, каждый со своим уникальным эффектом;
  • izmeneniye podschta svechey;
  • pererabotannye casti dolines and system fakelov;
  • расширение системы «nenavisti»;
  • изменения в балансе добычи и экономики — игроков ждёт более интересный выбор и меньше хлама в интаре.

В настоящее время Darkest Dungeon II находится в раннем доступе Epic Games Store. May 8, when the service is completed, it is available and in service Steam. Напомним, что в полной версии нам бещают дюжину играбеьных героев, ять р р,

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