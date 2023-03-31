Darkest Dungeon 2 was finally released in content mode

- улучшенный опыт перемещения по карте с помощью дополнительного стратегического пранирования маршрута;
- дилижансы получили жетоны брони и колёс, влияющие на общую стратегию и управление ресурсами, а также новое управление, которое снижает нагрузку на игрока и позволяет сосредоточиться на путешествии;
- теперь в игре есть десять питомцев, каждый со своим уникальным эффектом;
- izmeneniye podschta svechey;
- pererabotannye casti dolines and system fakelov;
- расширение системы «nenavisti»;
- изменения в балансе добычи и экономики — игроков ждёт более интересный выбор и меньше хлама в интаре.
В настоящее время Darkest Dungeon II находится в раннем доступе Epic Games Store. May 8, when the service is completed, it is available and in service Steam. Напомним, что в полной версии нам бещают дюжину играбеьных героев, ять р р,
Больше на Игромании