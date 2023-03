Destiny-spillere samles i hyllest til Lance Reddick

Fredag ​​kveld ble det kjent at Lance Reddick har gått bort, bare 60 år gammel. Siden har hyllester til den populære skuespilleren flommet til fra alle kanter, og blant annet i Destiny 2 – der Reddick spilte figuren Commander Zavala – har spillere samlet seg for å vise respekt.

Reddick holdt rollen som Zavala siden lanseringen av det første Destiny i 2014. Hans minneverdige stemme gjorde figuren svært populær blant spillere, og som Twitter-bruker DestinyBulletn melder har mange besøkt kommandøren i helgen for å ta farvel.

Destiny-utvikler Bungie stemte fredag ​​i med sin egen hyllest til Reddick.

Lance Reddick spilte Commander Zavala i Destiny-serien.

– Lance Reddick var en ikonisk skikkelse på skjermen i Destiny, og enda viktigere, som person. Hans forkjærlighet for våre spillere ble vist gjennom Commander Zavala, i hans kompromissløse hengivenhet til sitt arbeid de él og gjennom den utstrålende godheten som rørte ved alle rundt ham. Å si at han vil bli savnet er en stor underdrivelse, men det gjør det ikke mindre sant, skrev Bungie på Twitter.

Også Guerrilla Games rettet en stor takk til Reddick, som spilte den enigmatiske Sylens i Horizon Zero Dawn og oppfølgeren Horizon Forbidden West.

Mens dødsårsaken enda er ikke kjent, melder blant annet TMZ at Reddick døde av naturlige årsaker. Han etterlater sec kona Stephanie Reddick og barna Yvonne Nicole og Christopher.

