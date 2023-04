Electronic Arts, Ubisoft, E3 2023... Les actus business de la semaine

Chiffres de ventes, rachats de studios, bilans financiers, mercato des developers, investments… si ces sujets vous interesting, vous êtes au bon endroit. Nous vous proposons ici un point sur l’actualité business de la semaine écoulée.

Electronic Arts va licencier près de 800 persons

L’ambiance n’est actuellement pas a la party in the tech and in the industry you jeu video, où the plans for restructuring are multiplicative. Dans de nombreux cas, ils répondent à une forte hausse des effects qui a commencé en 2020, mais pas toujours. Concernant Electronic Arts, on said desormais que l’entreprise va se séparer de 6% de ses effectifsce qui correspond to the environment 775 salariesafter avoir license plus de 200 testeurs d’assurance-quality à Baton-Rouge.

EA embauche current 12,900 people in the world, May Andrew Wilson announce a form of rationalization in a letter aux employed relayée par Games Industry. L’objectif annoucé est de réaliser des jeux “avec de grandes communautés, (et de) tirer le meilleur parti de ces communautés grace à des outils sociaux et de creation”. Andrew Wilson parle également de créer des “histoires interactives sous la forme de blockbusters”.

Alors que nous nous efforçons de mieux cibler notre portefeuille, nous allons abandonner les projects qui n’entrent plus dans notre stratégie, réexaminer notre empreinte immobilière et restructurer certaines de nos équipes, a déclaré le PDG d’EA.

En l’état, difficile de savoir de quoi parle exactement le patron d’EA lorsqu’il parle de s’éloigner “des project qui ne contribuent pas à notre stratégie”. Tel quel, tous les jeux dont on connaît l’existence, de Dragon Age à Mass Effect en passant par EA Sport FC, Madden NFL, Star Wars Jedi ou encore Dead Space, semblent correspondre aux ambitions de l’éditeur. De la même manière, on ne connaît pas the identity of the studios concerned by the licensesand the nature of the annual project.

Andrew Wilson guarantees que certaines personnes seront recased ailleurs si cela est possibleet que les travailleurs qui devront partir auront droit à une Indemnity of the departure and the supplementary benefits Liés à l’Assurance Maladie et aux services de transition de career. Le coût de ce plan, qui devrait être terminé en septembre, devrait être situé entre 170 and 200 million dollars Selon le document fourni à la Securities and Exchange Commission.

The salaries of Ubisoft Paris denounced a culture of crunch

Ubisot a actuellement de nombreux projects en cours, mais espère réussir à réaliser an economy of 200 million euros. Sept projects ont été arrêtés, et d’others like Assassin’s Creed Mirage pourraient être repoussés. En attendant l’entreprise investit dans l’intelligence artificialwith an outil actuellement in La Forge (R&D) which permeates the general purpose dialogues d’arrière plan pour éviter la redondance during the exploration. Mais ce qui nous interest aujourd’hui, c’est une enquete menée par NME réalisée après la publication d’une infographie du syndicat Solidaires Informatique qui clarait que plus de 10% of the membres du studio available connu un burn-out.

Dans cette enquête, NME relaye les témoignages de plusieurs membres d’Ubisoft, qui indiquent que le studio aurait été victime d’une culture du crunch intensive et d’une mauvaise gestion de project. Les témoignages visent tout d’abord Just Dance 2023, don’t la pre-production aurait été “un veritable gâchis”. On parle notamment d’un changement de moteur validé à 9 months de la sortie et d’idées à intégrer “à tout prix”. La direction aurait alors promis des moyens humains supplémentaires et, toujours d’après les témoignages, la promesse n’aurait pas été tenue. Certains developed indiquently avoir réalisé des journées de 13 heures et avoir vivement été encouragés à faire des heures supplementaires par l’intermediate de petites réunions dans lequelles on retrouvait les personnes les plus introverties.

On par with the essentials of Just Dance 2023, it is necessary to share the timing d’une culture du crunch étendue à l’ensemble du studioqui a travaillé sur Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et Watch Dogs, et qui collabore avec Montpellier sur Beyond Good & Evil 2. Malgré tout, l’enquête laisse entre que the nomination of Sophie-Marie de Waubert au poste de directrice en mars 2020 ait eu un effet globalment positif sur le studio, et que l’équipe profite d’une forte cohesion de groupe. At the moment, Ubisoft n’a pas réagi à cette enquete.

L’E3 2023 annual, the end for the salon in Los Angeles

L’E3 2023, produced by Reedpop, n’aura pas lieu. Sur le déclin depuis plusieurs années et en difficulté depuis la pandémie, le salon california devait faire son grand retour cette année en présentiel, avec des journées consacrées aux professionnels et d’autres au public. Les petits plats semblaient avoir été mis dans les grands pour redorer le blason de l’ancien événement incontournable, mais les pépins et les défections auront eu raison des ambitions. On savait déjà que Sony n’irait pas, mais ce fut ensuite au tour de Nintendo d’announce sa non-participation.

Microsoft, soutien de longue date, a also décidé de faire bande à part, tout in an announcement on the Xbox Games Showcase for the 11 of June. On savait donc depuis peu que l’E3 devrait se passer des trois grands constructeurs. Un coup déjà dur pour le salon, mais c’était sans compter les autres défections! Cette semaine, on a appris que level infinitele label d’edition de Tencent, n’irait pas non plus au Convention Center, mais il n’est pas le seul. SEGA and Devolver Digital ont également declared qu’ils ne participeraient pas au salon. Dans le cas de Devolver, le coup porté est encore plus dur puisque l’éditeur indiqué que son Direct sIt was diffused in the frame of the Summer Game Fest by Geoff Keighleylequel n’a pas manqué de rappeler la tenue de son événement quelques minutes seulement après l’announcement conjointe de l’ESA et Reedpop.

Reedpop and the Entertainment Software Association (ESA) on the announcement that the physical events and number of the E3 2023 are annual.

Enfin, c’est Ubisoft qui, après avoir annoncé sa participation, a final decision de suivre un autre chemin. The French editor in Ubosoft Forward de son côté, which is diffused by Los Angeles on June 12th. Nos confrères d’IGN ont tenté de contacter Electronic Arts, Epic Games, Square Enix, Take-Two, Embracer, Activision Blizzard, ou encore Warner Bros. Games, mais aucun de ces studio n’a souhaité répondre. Ils n’ont désormais plus besoin de le faire puisqu’il n’y a plus d’E3 auquel participer. Toutefois, Reedpop et l’ESA n’ont pas dit leur dernier mot et annoncent déjà se remettre au travail pour permettre à l’E3 de reveniren espérant qu’il embrassera mieux les tendances actuelles.

En bref in the actual business of the week

Selon Bloomberg, Sony n’aurait pas atteint ses objects de vente du PSVR 2 et ce malgré la révision à la baisse de ces derniers. Seulement 270,000 casques auraient été vendus pour le moment.

et ce malgré la révision à la baisse de ces derniers. Seulement 270,000 casques auraient été vendus pour le moment. CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) announce suivre la voie tracee par GOG et mettre en place un conge menstrual pour que les personnes concernsees puissent se concentrer sur leur bien être et leur confort avant de revenir en forme au bureau.

pour que les personnes concernsees puissent se concentrer sur leur bien être et leur confort avant de revenir en forme au bureau. Le remake de Resident Evil 4 a connu un demarrage canon avec three millions d’exemplaires vendus en deux jours seulement. De ce fait, il failed assez tranquillement les remakes of Resident Evil 2 and 3.

vendus en deux jours seulement. De ce fait, il failed assez tranquillement les remakes of Resident Evil 2 and 3. Demon Slayer : The Hinokami Chronicles a passe la barre des 3 millions de copies distributed in the world.

Change direction à la tête du SELL. Au cours de la récente assemblye generale, James Rebours (Plaion) a été élu pour deux ans à la tête du syndicat. II replace Julie Chalmette directrice générale de Bethesda France.

à la tête du syndicat. II directrice générale de Bethesda France. Gavin Raeburn, fondateur de Playground Games qu’il a quitté en janvier 2022, an annocé cette semaine l’ouverture de son studio Lighthouse Games . Base in Lemington Spa, the studio designed to produce jeux AAA.

qu’il a quitté en janvier 2022, an annocé cette semaine l’ouverture de . Base in Lemington Spa, the studio designed to produce jeux AAA. Accusé de harcèlement sexuel, Chris Avellone (Divinity Original Sin 2) n’ira pas devant les tribunaux. Les deux plaignantes ont retiré leur plainte et apporté leur soutien au scenariste. Il sera informed in raison du préjudice subi. Il demande au public de laisser tranquilles les deux ex-plaignantes.

