News jeu Fortnite : 245 million euros to end for the star of the jeux video ! Des centaines de gamers obstacles

Même si Epic Games est l’un des géants de l’industrie, il n’est pas pour autant immunisé contre les sanctions. L’éditeur derrière Fortnite doit en effet une somme folle aux joueurs !

Big sanctions for Epic Games

On n’a plus besoin de presenter Fortnite, le Battle Royale qui rassemble encore et toujours des millions de joueurs à travers le monde et qui bat tous les records. Il faut dire que le free-to-play, pour rester dans le coup, propose sans cesse des mises à jour et multiplie les partenariats. Ces derniers viennent notamment apporter des skins à l’image des heros de la pop culture (Spider-Man, San Goku) or de l’industrie vidéoludique (Aloy de Horizon : Forbidden West, Master Chief de Halo Infinite). mishap, ces costumes, principalement payants, font souvent debate, la faute aux pratiques de ventes d’Epic Games jugées peu scrupuleuses aux yeux de la FTC, la Commission Federale du Commerce.

En effet, the Commission Fédérale du Commerce a aujourd’hui fait un pas pour le consommateur en décidant de sanctionner Epic Games pour utilization de “schémas obscurs pour inciter les joueurs à faire des achats non désirés et permettre aux enfants d’accumuler des frais non autorisés sans aucune intervention des parents”. Pour faire simple, the FTC reproche au jeu Fortnite de permettre aux enfants de faire des achats en un seul clic seulement.

L’entreprise a permis aux enfants d’effectuer facilement des achats en jouant à Fortnite, sans qu’aucun consentement parental ne soit nécessaire. Federal Commission of Commerce

Plusieurs millions of dollars pour les joueurs ?

Derrière cette sanction ne se cache rien d’autre qu’une amende qui s’élève à plusieurs millions de dollars. Pour être plus precise, Epic Games doit a total of 245 millions of dollars aux joueurs. Oui, vous avez bien lu… Tout cet argent sera utilisé pour rembourser les joueurs qui ont fait face aux “schemas obscurs” d’Epic Games.

Pour aller plus loin, the FTC oblige Epic Games à changer son fonctionnement en mettant en place un système qui demande l’approvation d’un adulte pour effectuer des achats.

Désormais donc, les parents dont les enfants ont effectué un achat non autorisé par carte de credit dans la boutique Epic Games entre January 2017 et November 2018 peuvent demander un reimbursement. Les joueurs qui ont été facturés en monnaie de jeu (V-Bucks) pour des objects en jeu non désirés (tels que des cosmétiques ou des passes de combat) entre janvier 2017 et september 2022 et ceux dont les comptes ont été bloqués entre janvier 2017 et september 2022 before the contest and a chat aupres de leur banque peuvent également demander and remboursement.