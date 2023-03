Genshin Impact, the codes for recuperating 300 primary gems (valable 24h)

If you’re watching Genshin Impact, you’d like to try the first gems, and you’ll get gratuites! Et ça tombe bien car pendant le stream de presentation de la version 3.6 du jeu, des codes valid 24h ont été distributed : les voici !

Encore in a train d’hésiter on the bannières in jeu de Genshin Impact ? Peut-être que 300 primo-gemmes en plus pourraient vous permettre de tenter votre chance pour récupérer un personnage qui vous tente. Voici sans plus tarder les codes distributed during the stream of the presentation of version 3.6 of Genshin Impact

Premier code

9ARE6VLJT34H – 100 primo gems. Vous pouvez également utiliser ce lien pour directement les ajouter sur votre compte depuis un navigator internet

second code

A venir

Troisième code

A venir

Connectez-vous en jeu, puis allez dans les paramètres (en appuyant sur start / echap / l’icône, en fonction de la plateforme sur laquelle vous jouez).

Allez ensuite sur la partie Compte. You will arrive on one page with 3 options: Center d’assistance, Code promotionnel etc Politique de confidentialité. C’est bien évidemment la seconde option qui nous interest ici.

Une fenêtre s’ouvrira alors, vous demandant d’entrer un code. Entrez l’un des codes et validez-le en appuyant sur changer. Ce dernier sera alors bien validé.

You have to find out if you pay directly in your box with letters in jeu ! Profitez bien de ces primo-gemmes gratuites en masse!