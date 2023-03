I was able to upgrade Diablo 4 to the current platforms

Pozavchera started beta Diablo IV, доступна для предзаказавших игры, и в сети уже появились ролики, показывающие, как выглядит и работает экшен на всех доступных платформах: обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. Video posted on the channel TheBitsAnalyst.

В каждом отдельном случае, помимо визуальной составляющей, демонстрируется, при каком разрешении и с каким уровнем FPS работает Diablo IV (и как часто бывают просадки), а также, например, как долго длятся загрузки (за исключением ролика об Xbox).

The version of the Xbox Series, PS5 and PC

Rate and FPS: Xbox Series S — 1440p and 60 FPS;

Xbox Series X — 2160p and 60 FPS;

PS5 — 2160p and 60 FPS;

PC with maximum graphics — 2160p. Длительность загрузки: Xbox Series S — 5.5 sec;

Xbox Series X — 5.5 seconds;

PS5 — 5,5 sec;

PC on maximum graphics — 5,33 sec.

The version for PS4, PS4 Pro and PS5

Rate and FPS:

PS4 — 1080p and 30 FPS;

PS4 Pro — 1188p and 30 FPS;

PS5 — 2160p and 60 FPS.

Длительность загрузки:

PS4 — 50,13 sec;

PS4 Pro — 36.43 sec;

PS5 — 5.46 sec.

Сравнение версий для Xbox One, Xbox One X and Xbox Series

Rate and FPS: Xbox One — 900p and 30 FPS;

Xbox One X — 1440p and 30 FPS;

Xbox Series S — 1440p and 60 FPS;

Xbox Series X — 2160p and 60 FPS.

Бета-majeирование Diablo IV д предзакавших завершится завтра вечером, а 24 с 24 по 27 марта досту к т т т с.

Also Diablo IV will release June 6 on PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series and PC. В GamePass игру добавлять не пранируют. In the release, it is possible to use technology DLSS 3.