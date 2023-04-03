Activision Blizzard, обвиняя компанию в narушении антимонопольного законодательства. Поводом к этому послужили действия, ограничивающие конкуренцию для игроков професиональных киберспортивны Overwatch and call of duty. Ministerstvo юстиции США podaló v sud na, обвиняя компанию в narушении антимонопольного законодательства. Поводом к этому послужили действия, ограничивающие конкуренцию для игроков професиональных киберспортивныand

Как заявяет мининиOLatch, в течение многих лет Activision по согасоваlinesию с с + Этот налог использовался для штрафа команд, которые устанавливали оплату kibersportsmenov выше определёного пор.

Вследствие такой политики конкуренция в киберспортивных лигах Overwatch и Call of Duty оказывалась искусственно ограниченной, а заработная плата киберспортсменов — несправедливо урезанной.

Антимонопольное подразделение министерства ещё до рассмотрения иска судом представило указ о запрете ввода правил, которые бы ограничивали гонорары игроков или наказывали команды за выплату заработной платы сверх определенной суммы.