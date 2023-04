In omkom og flere alvorlig skadd i togulykke i Nederland

Én person er dod og rundt 30 er skadet, etter at et passasjertog delvis sporet av i nærheten av Haag. Flere av de involverte er alvorlig skadd, opplyser nødetatene.

Lokale TV-bilder viser hvordan to av togvognene havnet ut på et jorde ved siden av togskinnene. Passasjerene måtte bruke improviserte broer for å krysse en kanal som går langs det avsporede toget, som har omfattende materielle skader.

AVSPORING: To vogner havnet på et jorde etter ulykken. Photo: Remko De Waal/AFP



– Dette er en mørk dag for den nederlandske jernbanen, sier John Voppen, som er direktør i jernbaneselskapet Pro Rail. Ifølge Associated Press ønsker Voppen nå er omfattende etterforskning av ulykken.

ukjent årsak

Nødetatene jobber fremdeles med å finne årsaken til ulykken, som inntraff rundt klokken 03.25 norsk tid.

Lokale medier sier at det skal ha vært en liten heisekran i togsporet, men dette er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold. Brannvesenet på stedet sier på sin side at det var «anleggsmateriale» i sporet.

– Dette er en forferdelig ulykke, hvor en person tragisk nok har omkommet og flere ble skadd. Mine tanker er med de pårørende og alle ofrene. Jegønsker dem alt godt, sier Nederlands statsminister Mark Rutte i en uttalelse.

Alvorlig skadde behandles på sykehus, mens passasjerer med lettere skader fikk hjelp fra husstander i nærheten.

kongen kondolerer

Kong Willem-Alexander og dronning Maxima uttrykker sin sympati med ofrene etter ulykken tirsdag morgen.

– Tankene våre går til ofrene etter togulykken og deres familier. Mange av dem opplever nå frykt og usikkerhet. Vi føler sterkt med dem alle sammen, sier kongeparet i en uttalelse.

“Met onze gedachten zijn wij bij de slachtoffers van het treinongeluk bij Voorschoten en hun familie. Velen verkeren nu in angst en onzekerheid. Wij light intens met hen allen mee.” – Koning Willem-Alexander in Koningin Maxima pic.twitter.com/TeTAbaFxRL — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 4, 2023

Det brøt ut brann i de bakre vognene som ble liggende på siden. Denne er nå slukket, melder avisen From Telegraph.

Ifølge jernbaneselskapet NS var 50 personer om bord i passasjertoget. Som følge av ulykken er togene mellom Leiden og deler av Haag kansellert.

– Vår største bekymring nå er passasjerene og våre kollegaer, sa en talsperson for NS ifølge De Telegraaf.