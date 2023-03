News culture Inoxtag, Billy… The stars of Youtube and Twitch reflect the current political situation

La politique n’est pas la chasse gardée de Jean Massiet chez les creators de content, meme si la plupart sont habituellement frileux sur le sujet. Mais avec le débat sur la réforme des retraites, le 49.3 puis l’échec de la motion de censorship, les langues se délient petit à petit. On Youtube, as on Twitch, the creators de content in large!

Influencers et politique, des debuts timides

Rares sont les streamers ou youtubeurs qui osent prendre la parole sur des sujets politiques (outre Jean Massiet qui en a fait sa specialité). Entre la peur de froisser leur audience, le sentiment d’illégitimité à parler de certains sujets ou parfois même le manque pur et simple d’avis, ce silence n’a rien de bien étonnant. Et pourtant, on a récemment vu un certain nombre d’entre eux prendre la parole, de façon plus ou moins engagée et virulente. C’est notamment ce qu’a fait Billy (RebeuDeter) au moment des élections présidentielles, mais aussi ce qu’ont fait Horty Underscore, Antonio Daniel ou encore Angle Droit lors du dernier Z Event notamment.

Alors que le pays est actuellement tiraillé par une réforme des retraites particulièrement impopulaire auprès des Français d’après différents sondages, on s’attendait à voir ces derniers réagir. Sans surprise, leur énervement n’a pas tardé à transparaître, que ce soit sur Instagram, en live ou sur Twitter. “Je me demande ce qu’il nous reste de démocratique dans ce pays quand on est represented par tout un système politique rempli à 99% de vieux fdp corrompus qui n’agiront toujours que pour les intérêts des élites et jamais ceux du peuple” s’est par example indigné Billy. Parmi les premieres à s’être expresses, on note également Sullivan Gwed, Léna Situations, and Freddy Gladieux ou encore EnjoyPhoenix. Vincent Manileve (@vincentmnv sur Twitter) a pris le temps de compiler dans un thread les different influencers ayant pris la parole sur le sujet. Mais ce qui devait ne proposer que quelques rares réactions s’est, au fil des jours, transformé en un long thread, tant les langues ont fini par se délier.

Antoine Daniel (j’élargis un peu le thread à des personnes qui ont déjà pris position de façon nette par le passé comme vous pouvez le voir) merci @RobiRobot_ https://t.co/5qBcx0dA3V — vincent d’internet🐾 (@vincentmnv) March 17, 2023

Les langues se delient sur Twitch et Youtube

Si l’utilisation du 49.3 a vivement fait reagir, l’échec de la motion de censorship dans la journée d’here a clairement mis le feu aux poudres. In quelques minutes, the reactions on littéralement fusé. “ça s’enchaîne là j’ai du mal à suivre” s’est amuse Vincent Manilève on Twitter. De nombreux grands Youtubeurs ont ainsi commencé à prendre la parole, directement ou en partageant d’autres réactions. Mister V, DrNozman, Seb, Joyca… Chacun y va de sa small reaction, tantôt indigné par la political situation, tantôt choqué par “The Videos of Police Violence” ou encore inquiet pour les manifestants. Et c’est la même chose côté streamers.

THREAD

“DIS Siri on m’arrête”

Lors d’une manifestation, les conditions d’interpellation sont faites rapidement et parfois de façon violente. C’est pourquoi vous pouvez mettre en place une automatisation sur votre téléphone pour enregistrer votre interpellation en cas de problem. — AVA MIND || 🥡 (@avamind_) March 21, 2023

Dans ce florilège, on retrouve aussi bien dIt appeals à la grève ou à la manifestation, que des parts de caisses de grève, de la sensitization sur les bons gestes à connaître en manif et meme quelques remises en question étonnantes, comme notamment celle d’inox day.

Après réflexion, je suis vraiment un gamin de ne pas m’être renseigner sur ce qu’il se passe en France, tout ça parce que j’suis pas touché personnellement par la réforme des retraites. Avec du recul, le moi d’hier était un pti con qui pensai qu’à son bonheur, 80% d’entre vous — Inoxtag ⚡️ (@Inoxtag) March 21, 2023

On assiste là à un moment assez unique in the world of the influencer. “Je pensais pas que ça prendrait autant de proportions” a reconnu Vincent Manilève sur sa chaine Twitch. Si cette prize de parole est facilitée par une réforme particulièrement impopulaire, elle n’en reste pas moins étonnante. Symptôme d’une situation particulièrement tendue ou symbols d’un nouveau souffle pour la mobilization ? Seul l’avenir nous le dira.