Xbox planlegger egen mobilspillbutikk til iPhone og Android

Xbox ser para seg å åpne sin egen Xbox-butikk på iPhone og Android. Målet er å tilby spill, både fra Xbox’ egne studio, men også tredjepartsutviklere. Dette forteller Xbox-sjef Phil Spencer i et intervju med the Financial Times.

– Vi ønsker å kunne tilby Xbox og innhold fra både oss og våre tredjepartspartnere på tvers av alle skjermer der folk ønsker å spille. I dag kan vi ikke gjøre det på mobile enheter, men vi ønsker å se mot en fremtid som vi tror kommer der vi får muligheten til det, forteller Spencer i intervjuet.

Detaljene om hva nettbutikken skal inneholde er ikke klare, men basert på uttalelsene ser vi for oss at Xbox-butikken vil inneholde både mobilspill og spillstrømmetjenesten Xbox Game Pass. Sistnevnte er tilgjengelig på mobile plattformer allerede, men på iOS har den kun vært tilgjengelig via nettleseren på grunn av Apples strenge retningslinjer para App Store.

To ting må på plass

Fremtiden Spencer sikter til er like rundt hjørnet. I mai trer EUs oppmykning av digitale marker i kraft.

Xbox vil satse på mobile plattformer. Xbox

«Digital Markets Act», som lovgivningen heter, skal tvinge store selskaper som har et jengrep om enkelte markeder som Apple og Google til å gjøre plattformene sine mer åpne enn tidligere. Dermed må de legge til rette for at tredjeparter kan lansere egne butikker og programmer utenfor for eksempel Apples App Store og Google Play Store.

Innen 6. March 2024 må alle selskaper som har blitt identifisert som store nok til å bli omfattet av lovverket ha myknet opp plattformene sine.

Likevel er Spencer tydelig på at én ting fremdeles kan stå i veien for planene: prosessen rundt oppkjøpet av Activision Blizzard. Etter at oppkjøpet ble annonsert i fjor høst, har både det amerikanske konkurransetilsynet og EU-kommisjonen vært kritiske til planene, og satt i gang prosesser for å se om de godkjenner overtakelsen. Dette kan i ytterste fall ødelegge Xbox’ oppkjøpsplaner.

Varslede planer

Dette er ikke første gang vi hører om mobilspillplanene til Xbox. I fjor, kom det frem at deler av målet med overtagelsen var å gjøre et innhogg i app-markedet på mobiltelefoner. Activision Blizzard eier King, som står bak Candy Crush Saga – et av de mest populære mobilspillene de siste 10 årene.

Spencer hevdet også i fjor at Candy Crush har vært et av hovedmålene med oppkjøpet, og signalisert at Xbox må komme seg inn på mobilmarkedet for å holde hjulene i gang.

