iPhone, Galaxy, Pixel : quels smartphones baissent de prix le plus vite ?

Between the Google Pixel, the iPhone and the Samsung Galaxy, aren’t the smartphones still worth the extra value at the right temperature? Des données importantes pour ceux qui revendent leur smartphone regulation pour en acheter un nouveau.

Les Samsung Galaxy encore loin derriere les iPhone

Pour mener cette étude, la boutique en ligne de produits électroniques d’occasion SellCell a compare l’évolution des prix de différents produits au fil du temps. Le revendeur a ensuite mesuré l’évolution des prix un mois et deux mois après la sortie du produit, et tenant compte de son état, au moment de la revente.

L’une des grandes conclusions de cette étude est qu’après deux mois de commercialisation, le Galaxy S23 s’est déprécié 1.4 fois plus rapidement que l’iPhone 14 dans le même laps de temps. Concretely, a Galaxy S23 reconditioned in an état “comme new” a later 43.3% of its value at about 60 days, compared to 31.5% for the iPhone 14.

Les iPhone 14 font en revenge moins bien que leurs prédécesseurs. In effect, the value is 5.7% for the iPhone 13 after 6 months of commercialization. Surely during the period, the iPhone 14 “comme new” was on average 31.5% of its value, compared to 25.8% for the iPhone 13. A contre-performance for Apple didn’t make the smartphones appear bad tout toujours plus cher que ceux de la competition.

Les Google Pixel, grands perdants de ce comparative

Face aux iPhone 14 et Galaxy S23, the Google Pixel 7 est le moins performant, perdant 45.9 % de sa valeur sur l’ensemble de la gamme 2 months après son lancement lorsqu’il est revendu dans un état “comme neuf”. The ciphers are the same as the impressions for the Pixel 7 in a “bon état” that is 51.1% of its value in 60 days. Différents facteurs peuvent influencer cela: the demand for the product, the notoriété de the marque auprès du grand public, mais also les promotions régulières que l’on retrouve sur Pixel chez les différents revendeurs.

The present example is an interesting trend for Samsung: the Galaxy S23 will continue to be beautiful as the value of the Galaxy S22 lasts during the period. In effect, the price of the return of the Galaxy S22 was 46.8% après deux mois (contre 45.9% for the Galaxy S23, comme indiqué plus haut).

Individuality, c’est le Samsung Galaxy S23 Ultra in version 1 To en “bon état” qui a perdu le plus de valeur après deux mois de commercialisation: 55.6%. The meilleure performance est à all chercher du côté de l’iPhone 14 Pro Max 128 Go qui dans un état “comme neuf” n’a perdu que 13.6% de sa valeur de départ, après deux mois.

Plus étonnant, certain smartphones retrouvent une partie de leur valeur. C’est le cas de l’iPhone 14 Pro Max qui avait perdu 21.7% après un mois, puis a regagné 8.1% de son prix de départ au about de deux mois pour atteindre les 13.6%.

Dans le meme temps, le Galaxy S23 Plus de 256 Go en parfait état est passé de 36.9% de valeur perdue au about d’un mois à 36.4% après deux mois. The scheme for the Pixel 7 Pro 128 Go qui est passé de 43.2% de perte à 39.4% peu de temps après. Pour un récapitulatif complete de l’étude, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessus.

Rappelons que la dépréciation d’un produit n’a aucun rapport avec sa intrinsic quality, mais donne une bonne indication des mobiles à privileged si vous souhaitez changer régulièrement de smartphone ou non.

