The Final Fantasy Pixel Remaster releases on Switch and PS4 on April 19

В играх внесли улучшения в геймплейные элементы, освежили саундтрек, добавили дополнительные опции (отключение случайных столкновений) и обновили интерфейс с графической составляющей. Изначально релиз сборника состоялся в прошлом году на PC и мобильных устройствах.

Ранее физические издания для консолей были разобраны по предзаказам в кратчайшие сроки. Желающие, кстати, могт приобрести кажд часть отдеьно – стоимосITY Сам сборник обойдётся в 75 dollars.

За предзаказы на Switch дарят тематические обои для рабочего стола, а пользователи PlayStation получат различные темыари аватели.