Le casque gamer sans fil HyperX Cloud II est l’un des meilleurs, et il est en promo !

Rien de tel qu’un bon casque gamer sans fil pour apprécier les moindres details de son jeu video préféré et de se plonger dans une immersion quasi parfaite. Le casque sans fil gamer HyperX Cloud II fait partie des casques sans fil que l’on peut vous recommander les yeux fermés.

Comment vous dire. C’est un peu comme une star de la chanson qui ne daigne pas descendre de son piédestal en haut du top 50. Le HyperX Cloud II reste aujourd’hui encore l’un des casques sans fil dont on ne se lasse pas (nous en sommes d’ailleurs équipés à la rédaction JVTech pour vous dire !).

Cette fois-ci, nous vous présentons la version sans fil du casque mais sachez qu’il existe a version filaire, moins chère donc, et qui ne necessitera pas d’être rechargée. Mais pour ce qui est du comfort d’utilisation et de la praticité, nous sommes beaucoup à penser que rien ne vaut le sans fil.

Bien sûr, il existe des casques qui proposed mieux en termes de son, mais pour les joueurs qui ne veulent pas dépenser des centaines d’euros, l’HyperX Cloud II est all simplement la meilleur option.

Côté qualité du son, on est quand meme sur du très bon, bien au dessus des nombreux milieux de gamme avec des fréquences paraissant complètement étouffées.

The compatibility is multiple, with the PC also on the PS4/PS5 and on the other hand the Nintendo Switch when you are in mode docker and branching the dongle with support. Et si jamais vous voulez changer les oreillettes entre temps, pas de panique, elles sont facilement interchangeables.

Pour l’autonomie de la version sans fil, vous pourrez facilement l’utiliser pendant environ 30 hours, vous n’aurez qu’à le charger de temps en temps pour repartir en jeu, sans fil.

