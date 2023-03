À 16 hours le 16 March, Microsoft organizes a press conference on the subject of “futur du travail avec l’IA”. L’integration de GPT-4 à Windows et Office devrait y être abordée.

“The Future of Work with AI”. Au vu du nom donné à sa conférence de presse du 16 mars, Microsoft ne laissez que très peu de doutes sur les sujets qu’il s’apprête à évoquer.

Après avoir annoncé l’integration de ChatGPT à son moteur de recherche Bing début février, le géant du logiciel devrait aller plus loin en intégrant l’intelligence artificielle génératrice à ses autres produits, comme Outlook, Word et Windows. Contrairement à sa conference de February, celle de Mars sera bien diffuseée en ligne.

Où regarder the conference de Microsoft ?

Même s’il est probable que certaines personnes diffusent clandestinement la conférence de Microsoft sur YouTube, l’entreprise ne compte pas proposer son événement sur le service de vidéos de Google.

The following sources are not officially mentioned: son site etc LinkedInqui lui apartment.

The conference of Microsoft commencera at 16 hours and sera animated by Satya Nadella, le patron de l’entreprise, and Jared Spataro, le responsible de Microsoft 365 (la Suite Office).

Sources sont les advertisements attendues ?

Le 16 Mars, Microsoft devrait montrer de new integrations de l’intelligence artificielle génératrice dans ses produits. A motor of research plus intelligent in Outlook, of the generation of texts in Word, of consultation in Excel… Plusieurs nouveaux usages pourraient être dévoilés. Il est also possible que le nouveau Bing soit available for all les utilisateurs, après and début sur liste d’attente.

Numerama suivra la conférence de Microsoft et vous proposera un résumé de ses advertisements. En attendant, you may want to rendre on notre page dédieée aux IA pour retrouver l’actualité récente d’OpenAI, ChatGPT, Bing et Google Bard.

