Acer fait un pas de côté. The business of Taiwan is specialized in the ordinateurs portables and the smartphones, so it is clear in the mobility with a bike that is electric. Bien entendu, lorsqu’on est connu pour ses “Predator”, on ne peut pass se contenter d’un VAE passe-partout. Pour autant, le vélo électrique d’Acer n’est pas un monstre sur roues. Ne cherchez pas une quelconque trace d’un système RGB or le moindre about d’une RTX 4090, ebii est… un cycle assez peu impressivenant, quoique visual element original. Sous ses allures de petit vélo taillé pour les grandes villes, ebii est surtout un deux-roues particulièrement connecté.

Cela ne se voit pas vraiment sur son design. Son cadre ressemble à s’y méprendre à ceux de certains vélos électriques pliants d’entrée de gamme. Le tube diagonal, sorte de large clé USB which relie le velo d’an part à l’autre, renferme a battery de 460 Wh et intègre l’optique avant. Petite originalité: the dispose of a fourche monobranche, in the Lefty style, which should be done in a style that should be retired in poids. Consequence: l’Ebii ne pèse que 16 kg.

Reposant sur deux roues de 20 pouces (là also semblable à ce que se fait sur le marché du pliant), il est alimenté par un moteur à moyeu avant de 250W. The couple advertised est de 40 Nm ce qui pourrait être suffisant pour la plupart des trajets en ville, mais quelque peu limité en côte. A titre de comparaison, the new bike electric pliant, the E Fold 500 de Decathlon, affiche and couple de 35 Nm. Ebii n’intègre pas de transmission, mais une vitesse unique. À l’image de certains vélos connectés tels que Cowboy ou VanMoof, il s’appuie sur un capteur de couple pour defined l’assistance idéale en fonction des situations. Comme tous les vélos électriques en Europe, so assistance is limited to 25 km/h. Enfin, côté frons, Acer a eu la bonne idée d’équiper son VAE de frons à disques hydrauliques de 160 mm.

Ultra connected

Plus que sur le design ou sur la partie technique, c’est sur la connectivité que le vélo électrique d’Acer veut faire la difference. Bien entendu, an application est indispensable pour le faire functionner. C’est elle qui permet de le verrouiller/déverrouiller ou de le localiser. Elle donne also a historique de ses derniers trajets et permet évidemment de choisir parmi les trois niveaux d’assistance du vélo (éco, normal, boost).

Enfin, ebii dispose de deux fonctionnalités assez innovantes. The premiere is an anti-collision alert on laquelle Acer donne assez small details. Le vélo utiliserait plusieurs capteurs pour prévenir le pilote en cas de rapprochement soudain d’une voiture, par example. Ce type de dispositifs se retrouve la plupart du temps sur des accessoires dédiés tels que le Varia fabriqué par Garmin. Comment Acer a integrated cette option directement dans son vélo mérite à coup sûr d’être regardé de près. Le manufacturer precise que la batterie du vélo peut être utilisée pour alimenter d’autres accessories, tels que… au hasard, un ordinateur portable Acer. D’ailleurs, the battery de 460 Wh (just 110 km of autonomy) dispose d’une function de charge rapide qui permet de faire le plein in 2h30.

Acer n’a pas encore communiqué sur le prix ou la availability de son ebii, mais si le vélo connecté du manufacturer taïwanais est available en France, 01net.com ne manquera pas l’occasion de le tester.

