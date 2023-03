Le Seigneur des Anneaux : a Magic Carte in Passe de devenir la plus chere de l’histoire ?

Le jeu de cartes Magic s’apprête à sortir une new collection Le Seigneur des Anneaux, contenant and élément qui pourrait probablement être la carte la plus rare et la plus chère de l’histoire.

Vous connaissez peut-être le jeu de cartes Magic, sorti au début des années 90. De nombreuses cartes sont devenues celebres grace à leur puissance et leur rareté. En plus d’être bannies en tournoi, elles se vendent une veritable fortune ! Même si le prix varie en fonction de l’état de la carte et de son édition, les cartes rares sont un élément légendaire de Magic. Avec la nouvelle collection Le Seigneur des Anneauxle Lotus Noir pourrait peut-être perdre sa place de carte la plus rare.

À lire également :

Le Seigneur des Anneaux et Magic

Prevue pour le 23 june, Magic propose a toute nouvelle adventure sur le thème du Seigneur des Anneaux. Bravoure, dangers, communautés et second petit-déjeuner sont au rendez-vous avec ces nouvelles cartes. Nommée Le Seigneur des Anneaux : Chronicles of the Terre du Milieucette collection donne vie à l’univers de JRR Tolkien en retrouvant tous les éléments emblematiques de cette saga. Quelques cartes ont été dévoilées pour thunder and aperçu aux joueurs et fans. Il est donc possible de revoir la carte Gandalf LeGrisa sorcier légendaire à 5 mana (bleu et rouge), Gollum, “conspiratorial patient” (deux mana) et évidemment Frodon. Néanmoins, la carte qui fait le plus parler les joueurs est l’Anneau Unique.

Un anneau pour les governors tous

“Un Anneau pour les trouver. Un Anneau pour les amener tous et dans les tenèbres les lier.” Artefact légendaire qu’il est impossible de detruirecette carte est à double tranchant puisqu’elle fait piocher des cartes, mais rend les dégâts plus élevés, jouant sur la vulnérabilité. Pour jouer sur l’aspect unique de l’anneau, a version de cette carte sera unique au monde. Exactness comes un ticket d’or For visitors to a chocolaterie, l’Anneau Unique is available dans and the booster sold in le monde entier. La récompense? Problem une immense summer d’argent. Il ne reste plus qu’à attendre la fin du mois de juin pour savoir qui sera l’heureux élu et à quelles sommes astronomiques des collectionneurs seront prêts à acheter cette carte.

Il existe quatre different versions de l’Anneau Unique : la version principaleune version promo liee à l’edition Bundle avec an illustration alternative, une version a l’illustration étendue et la fameuse version unique au monde. Cette dernière est imprimée en language noir et ne peut être trouvée que dans un booster collector anglais. Les anneaux de pouvoir seront également de la partie, uniquement en langue quenya et leur version premium double arc-en-ciel ne sera available qu’à quelques centaines d’exemplaires.

Voilà donc a collection qui aura de quoi contenter les fans des oeuvres de tolkien, mais également en contrarier certains. En effet, la reinterpretation d’une oeuvre aussi célèbre ne fait jamais entièrement l’unanimité. La directrice artistique de Magic en est parfaitement consciente et a voulu créer un équilibre entre fidélité à l’œuvre originale et modernité. C’est seulement fin juin que les fans pourront se faire une idée de ces cartes.