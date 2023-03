Volkswagen ID.1, a volume of electricity of quality for money of 20,000 euros ?

Durant the presentation of the Volkswagen ID concept. 2all, the constructor in Germany in a profit for confirming the arrival of a new electric vehicle, in a price reduit: the Volkswagen ID.1. A model qui pourrait relancer la course à l’accès aux voitures électriques.

« Apporter la mobilité electrique à tous. » Voilà l’objectif clair et net de Thomas Schäfer, CEO of Volkswagen Passenger Cars, at the time of the presentation in avant-première mondiale du concept ID. 2all, the nouvelle voiture électrique de la marque allemande. Une voiture qui devrait être launched in 2025, with a cost d’achat de moins de 25 000 euros.

Mais, pour attendre un public plus large, le constructeur anglais semble avoir pensé à tout. Durant la même presentation, le 15 March 2023, Volkswagen a confirmé l’arrivée d’une voiture électrique encore plus abordable : la future ID.1. With a bit more precision: four pieces of electricity of quality at an inférieur price of 20,000 euros!

Un ID.1 accessible aux plus “petites” bourses

Cette future voiture, grandement évoquée par la presse depuis plusieurs mois, mais jamais évoquée du côté de Volkswagen, pourrait faciliter l’accession à un vehicle électrique pour de nombreuses personnes. Notamment, grace aux aides à l’achat d’un vehicle propre. The citadine imagined by Volkwsagen pourrait donc faire très mal à la Dacia Spring, dont le prix de vente se situe actuellement aux alentours des 20,000 euros. D’apres le press communiqué de la marque allemande, l’ID.1 ne devrait pas faire son apparition sur le marché avant 2026. « A great challenge » economic for Thomas Schaeferqui pourrait s’avérer gagnant pour VW.

À l’heure actuelle, aucune information n’a été dévoilée sur les futures caractéristiques de ce new vehicle announced by Volkswagen, ni sur son futur lieu de production. En revanche, le grand patron de la marque allemande a indiqué qu’il livrerait plus d’informations à son sujet « in quelques mois ». Et, que le constructeur voit l’avenir de l’automobile européen en electrique: selon Volkswagen, près de 8 voitures sur 10 vendues en Europe seront des voitures entièrement électriques.

Volkswagen voit l’avenir en electrique

Avec les arrivées annoncées de l’ID. 2all et de l’ID.1, quid d’une other voiture électrique de Volkswagen, l’e-Up ? La citadine électrique allemande, available on the marché depuis 2013, a benéficié de nombreuses améliorations au fil du temps, avec a grandement étendue autonomie… mais également un prix plus important : il faudra dépenser près de 28 000 euros pour acquérir cette citadine, dontéficié électrique The autonomy atteint les 260 km.

Tout au long de la conférence, Volkswagen a montré son envie de combler son retard sur le domaine de la voiture électrique, en dévoilant tour à tour l’arrivée de voitures sur le marché — à l’image du Volkswagen ID. Buzz, in version 7 places and doté d’une battery à grande autonomy, preview pour cette année 2023.

La Volkswagen ID. buzz // source : Volkswagen

Le constructeur veut frapper un grand coup dans le secteur de l’électrique, avec ses 10 nouvelles voitures électriques, launched d’ici à 2026, qui « Permettront au constructeur de proposer la plus grande gamme de voitures électriques par rapport à la concurrence » et de viser « Une part de marché de 80% en Europe sur la voiture électrique, par rapport aux 70% précédemment envisagés. »

La voiture électrique, c’est votre dada ? Vous adorez tout ce qui touche aux mobilités de demain ? Subscribe to Watt Else, the new newsletter gratuite de Numerama, 100% guarantee sans longue de bois sur l’industrie, ses innovations et ses limits.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa quality de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions presented dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portability et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Do you want to know how much you know about the mobility of your home, the electrical goods in the UAE ? Subscribing to the maintenance of our newsletter Watt Else !