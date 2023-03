Les Kindle sont en promo pour le printemps : quel modelle choisirez-vous ?

(Deal du jour) Amazon propose a large gamme de liseuses numériques, you modèle entrée de gamme avec le Kindle 2022, au modèle plus premium avec le Kindle Oasis. Les différents models de Kindle conviennent à un large public et s’adaptent à vos besoins et habitudes de lecture. Ses liseuses sont actuellement toutes en promotion dans le cadre d’une vente flash.

C’est quoi, la promotion sur les liseuses Kindle d’Amazon ?

Pour fêter l’arrivée du printemps, Amazon propose different models de Kindle en promotion :

Le Kindle (model 2022) : le plus abordable

The Kindle Paperwhite and its écran 6.8″ : the bon rapport qualité-prix

Le Kindle Oasis : Le plus haut de gamme

Kindle (model 2022)

The new Kindle (model 2022) is declined in deux versions. La version avec publicités est vendue €79.99 instead of €99.99. The version sans publicités, habituellement vendue au prix de 109.99 €, est quant à elle proposed au price €89.99.

C’est quoi the Kindle 2022 ?

This edition of the Kindle is light and compact. Elle est dotée d’un écran tactile anti-reflets de 6 pouces (15 cm) qui offer a definition de 300 pp. Le contraste et la luminosité are excellent and les textes are not parfaitement nets. Poussee à fond, la lumière peut être un little aggressive. Heureusement, vous pouvez la régler dans les paramètres. Modèle entrée de gamme oblige, l’option pour suppresser la lumière bleue n’est pas available. Néanmoins, le confort de lecture est agréable et la presence d’un mode sombre permet une lecture le soir. Plusieurs réglages are not presented for personalizing your use. Police and taille du texte are not adjustable, and les fonctionnalités de base are not accessible en cours de lecture. Le menu de la liseuse est ergonomique et réactif.

You have to connect your ordinate via a USB-C cable, so you can transfer your eBooks to the Kindle with the Caliber logic. The capacité de stockage de 16 Go vous permet de conserver des milliers de livres. The boutique Kindle dédiee, presented on the list, propose also a grand catalog d’eBooks payants. The subscription Kindle au prix de 9.99 euros par mois vous autorise la lecture de nombreux titres, y compris des mangas. Level of autonomy, comptez six semaines d’utilization dans le cas d’une utilization régulière, et a little more d’un mois pour a utilization soutenue. Enfin, sachez que le modèle avec publicités affiche du content sponsored sur l’écran de verrouillage et pendant le mode veille.

Les 3 models de Kindle en promotion sont adaptés à la lecture en extérieur // Source : amazon

Kindle Paperwhite

Le modèle 8 Go with publicités du Kindle Paperwhite, habituellement sale 139.99 €, passe au price €94.99. Le model 16 Go sans publicités, sold normally €169.99, is proposed au price €124.99.

C’est quoi, the Kindle Paperwhite ?

The Kindle Paperwhite is a very complete model. Son écran, d’une taille de 6.8 pouces avec éclairage intégré, propose un très bon confort de lecture. Sa solution de 300 ppp, so excellente luminosity, and so affichage sans reflets, permet a lecture acceptable in all toutes les conditions d’éclairage. Vous pourrez de plus changer la teinte de l’écran parmi une lumière blanche ou chaude pour un repos des yeux en cas de lecture le soir. Le Paperwhite is fin et léger, mais sa diagonale de presque 18 cm which is problematic for les plus petites mains. Ce modèle possède les mêmes fonctionnalités et les réglages que le modèle 2022, avec quelques fonctions liées au confort visuel en plus. It’s also certified to IPX8, and it has to be in one accidental immersion in the water.

The main point for the Paperwhite model is the autonomy of 10 consecutive weeks in the case of a regular lecture. The Kindle au prix de 9.99 euros subscription is only available for access, and the store is light and fluid sous ce model. All that is part of the model, 60% of the plastic used in the manufacture of the Kindle Paperwhite is recycled.

Kindle Oasis

The Kindle Oasis 8 Go with connection Wi-Fi, normally sold 249.99 € est au prix de €209.99. Version 32 Go with Wi-Fi and cell phone connectivity is proposed au price €299.99 au lieu de €399.99.

C’est quoi, the Kindle Oasis ?

The top model of the Kindle d’Amazon series is one of the most popular books in the Marche. Fine and light, we offer an excellent prize in the main and an optimal ergonomics, grace to the boutons situés sur le côté pour advance in the lecture. En plus you tactile, ses boutons sont parfaits pour la lecture à une main. The Kindle Oasis has a large screen of 7” and 300 ppp and it is acceptable on the parcour, so that the conditions are luminous. The function of adjusting the temperature of the color permet d’obtenir is a color “ambre chaud” for the limiter of the blue light and the fatigue eye. Vous pourrez programmer à quel moment la lumière change d’intensity et de couleur, selon vos habitudes de lecture. De plus, l’éclairage frontal adaptatif ajuste automatiquement la luminosité selon les conditions d’éclairage.

Si vous souhaitez comparer ce modèle au modèle 2022 plus abordable, ils figures tous les deux dans notre comparatif des meilleures liseuses de 2023. Le Kindle Oasis est très réactif. Lecture, menu, paramètres et store tournent bien et avec une great fluidity. The known functions are intended for the model that is presented, when the creation of profiles of different lectures, or the X-Ray function, is used for searching precise passages in the books. The Kindle Oasis is certified IPX8 and supports an accidental immersion in the water. Il pitch tenir environment 6 semaines dans le cas d’une lecture quotidienne.

