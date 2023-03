Les Samsung Galaxy S23 and S23+ in promo with les ecouteurs Buds2 offers, and pas que !

On connait bien entendu Apple pour être l’un des leaders de la téléphonie et face à lui, du côté d’Android, se trouve Samsung : un veritable titan sud-coreen de la haute technologie qui n’a plus rien à prouver à personne . Chaque année, le constructeur sort sa new range of smartphones et La dernière en date est celle du Samsung Galaxy S23.

De très bons téléphones qui se déclinent en plusieurs versions. Ici, it’s a question you S23 standard and S23+ : si vous les achetez avant le 31 mars prochain sur le site official de Samsung, vous aurez alors le droit à plusieurs bonus :

Si vous cumulez l’ensemble des offers, il est possible d’avoir le Samsung Galaxy S23 at 809 euros at around 959 euros and the Samsung Galaxy S23+ at 1189 euros at around 1339 euros. Avec des cadeaux, donc.

Acheter the Galaxy S23 or S23+ in a reduction with the Buds2 offers Les Galaxy S23 and S23+, the smartphones d’exception Le moins que l’on puisse dire, c’est que Samsung maîtrise son sujet. Le Galaxy S23 embarque un écran AMOLED de 6.1 pouces, Full HD+ (2340 x 1080 pixels). Le taux de rafraîchissement est dand 120 Hz. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour des performances bien plus acérées que le modelle précédent, étant notamment cadencé à 3.36GHz. Il ya aussi 8 Go de RAM. Côté appareil photo, on retrouve A large-angle lens of 50 megapixels, an ultra-wide-angle lens of 12 megapixels and a telephoto lens x3 of 10 megapixels. The object on the face avant est de 12 megapixels. Pour le S23+, l’écran est plus grand puisque faisant 6.6 pouces, with les memes caractéristiques de performance pour le reste. In revenge, puisqu’il est plus grand, sa battery l’est aussi et fait ici 4700 mAh for a longer autonomy! Deux excellents models, à n’en pas douter. If you are using the 512 Go model of the Galaxy S23+, it’s a little bit better for you (it’s also more than that), sachez qu’il existe des versions avec un space de stockage moins large… et donc moins coûteux.