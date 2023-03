Mattilsynet revurderer vedtak om avliving av villgeiter i Sogn

– Vi har fått inn klager fra ulike dyrevernorganisasjoner i løpet av de siste dagene og har hatt møter om veien videre, sier Gro Eliassen, avdelingssjef for Mattilsynet i Sunnfjord og Sogn, til Ytre Song som først meldte om saken.

Mattilsynet vil nå se på saken på ny, men ifølge Eliassen vet de ikke når de får gjort en ny vurdering, skriver firda.

handle reactive

Det manglet ikke på reaksjoner etter at Mattilsynet i forrige uke meldte at de ville avlive geiteflokken på Kvist mellom Nessane og Lånefjorden i Høyanger, som mange mener har holdt til i området siden 1930-tallet.

Mattilsynet reagerte blant annet på mangelen på kontroll med stammen – både tilsyn, stell, oppholdsrom og merking.

De reagerer også på at geitene ikke er merket eller registrert i in dyreholdsjournal, noe regelverket krever at husdyr skal være.

friske dyr

Da Mattilsynet i fjor inspirete geitestammen, fant de opp mot 49 dyr.

Sign Avis Skriver at alle dyrene som tilsynet observerte, så friske ut – ingen var avmagret, og samtlige hadde god pels.

Det ble også tatt avføringsprøver, som alle kom tilbake uten tegn til sykdommen paratuberkulose, som de så etter.