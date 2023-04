Offer DVD and Blu-ray Fnac : 3 new and 3 classics a season

(deal du jour) Dans le cadre de l’offre DVD and Blu-ray Baptisee Les Mondes Imaginaires, achetez deux DVD or Blu-Ray sur La Fnac, recevez en trois. Cette selection regroupe plus the 1 000 films fantastiques, de science-fiction ou d’épouvante. Voilà a selection of three nouveautés and three classiques indispensables pour de bonnes soirées cinéma.

Les three nouveautés a ne pas manquer

1. As Bestas, le thriller rural anxiogène

As best est un film hispano-français réalisé par Rodrigo Sorogoyen, sorti en 2022. Il est available en DVD au prix de 10 €et en Blu-ray at prix de 15 €. L’histoire suit un couple de Français, interpreted by the impeccables Denis Ménochet et Marina Foïs, qui emménagent dans un village de la campagne galicienne. Venus pour restaurer de vieilles maisons laissées à l’abandon, et s’occuper d’un potager, ils vont rapidement se confronter à l’hostilité de leurs voisins. Après le thriller politique El Reinoet la series antidisturbios sur les violences policières, Sorogoyen continue sur sa lancée avec un film nerveux à la tension palpable. Ce véritable western rural, tire d’un fait divers réel, laissez la part belle à de nombreuses scènes de dialogue tendues, interpreted par des comediens d’une justesse impeccable.

As bestas est integral tourné en Galice // Source : Le Pacte

2. Decision to Leave, between romance and thriller

Decision to leave It’s a film that’s about to be released by Park Chan-wook, sorted in 2022. It’s available in the offer of La Fnac en DVD au prix de 10 €et en Blu-ray at prix de 15 €. Hae-joon is a police officer who has to inquire about the death of a man on the survenue in the les montagnes, alors qu’il faisait de l’escalade. Au cours de son investigation, il va rencontrer l’épouse du défunt, dont il tombe amoureux. Sous l’apparence simpliste du synopsis, se cache un veritable thriller psychologique. La romance est un prétexte pour Park Chan-Wook à pousser toujours plus loin la violence psychologique infligée à ses personnages. Révélé en France grace à old boy en 2003, le réalisateur sud-coreen n’avait pas fait de film depuis Mademoiselle en 2016. Et une chose est sûre, c’est qu’il n’a pas volé son prix de la mise au dernier Festival de Cannes. Decision to leave est un veritable travail d’orfèvre à la réalisation précise et à l’atmosphère Hitchcockienne.

Les fans du réalisateur seront heureux de retrouver l’amour de ce dernier pour les papiers peints // Source : Moho Film

3. La Nuit du 12,

La Nuit du 12 It’s a Franco-Belgian film made by Dominik Moll, sorted in 2022. It’s available on DVD au price de 10 €and on Blu-Ray au price de 15 €. Une nuit, la jeune Clara est assassinée alors qu’elle rentrait chez elle après une soirée avec ses amies. Yohan, an inspector of the PJ de Grenoble, tente de comprendre et de résoudre ce crime. Plus que le meurtre de Clara, l’enquêteur va lever le voile sur les violences sexists de notre société. Sous ses airs de polars simple et efficace, La Nuit du 12 Cache a deep reflection on the world of Aujourd’hui. The brilliant realization of Dominick Moll accompanies a narration that is effective and parfaitement maîtrisée. Le film fait penser au chef d’oeuvre Memories of Murder de Bong Joon-ho autant qu’aux films noirs français des années 50 et 60. Une oeuvre sombre et indispensable.

La Nuit du 12 est en grande partie filmé en lumière naturelle // Source : Haut et Court

Les Trois classiques à (re)decouvrir

1. Nobody Knows

Nobody Knows A Japanese film was released by Hirokazu Kore-eda, sorted in 2004. It is available on Blu-Ray au price de 15 €. Keiko est une mère celebataire qui vit seule avec ses quatre enfants, dans a petit appartement de la banlieue de Tokyo. Un jour, elle ne rentre pas de son travail et disparait. Les enfants sont alors livrés à eux-mêmes et Akira, 12 ans, et sa sœur Kyoko, vont devoir s’occuper, dans le secret, de leurs jeunes frère et sœur. Nobody Knows est tire d’un fait divers survenu dans la banlieue de Tokyo en 1988. Kore-Eda, issue you documentaire, s’empare de cette histoire pour en faire un récit d’une grande puissance émotionnelle, que seule l’innocence des enfants permet d’adoucir. Le réalisateur laisse sa caméra tourner pour capturer cette candeur, preferred la sincérité des enfants aux lignes de dialogues apprises par cœur. En résulte une oeuvre spontaneousee, pleine de vie, qui counterbalance avec la dureté de la société japonaise. Yûya Yagira, le jeune actor qui interpreter Akira, a reçu le prix d’interpretation masculine at the Festival de Cannes 2004, à seulement 14 ans.

Kore-Eda a auditionné plus de 300 garçons pour le role d’Akira // Source : IFC Films

2. They Live, l’invasion de la pub

TheLive (Invasion of Los Angeles chez nous) is a film of science fiction realized by John Carpenter in 1988. It is available en DVD au prix de 10 €et en Blu-ray at prix de 15 €. Changement de registre pour ce film culture de Carpenter (Halloween, the thing), où il est question d’outils de propagande utilisés par des extraterrestres. Alors que notre antiheros, John Nada, trouve un petit travail à Los Angeles, il discovered a pair of lunettes de soleil aux propriétés étonnantes. Celles-ci permettent de voir le monde tel qu’il est réellement. A world gouverné par des extraterrestres à l’apparence humaine, qui maintientent les humains dans un état apathique, grace à une propagande et des messages subliminaux, dissimulés partout. Faux films d’extraterrestres, vrai film politique, à moins que ce ne soit l’inverse ? Capenter brouille les pistes de sa series B, considered aujourd’hui comme une des plus belles satires des medias et du système capitaliste, et encore toujours d’actualité.

Les fans d’action seront comblés devant une des plus belles scenes de bagarre des années 80 // Source : Studio Canal

3. Event Horizon, si Lovecraft avait écrit Alien

Event Horizon, le vaisseau de l’au-delà A film was released by Paul WS Anderson and sorted in 1997. It is available in Blu-ray at prix de 15 €. En 2047, les membres de l’équipage d’un vaisseau partent en mission pour récupérer l’épave du Event Horizon, mysterieusement disparu quelques années plus tot, et tout aussi mysterieusement réapparu. Peu à peu, l’équipage commence à avoir des visions cauchemardesques, en rapport au vaisseau fantôme. Paul WS Anderson est surtout connu pour sa réalisation hasardeuse, et ses adaptations nanardeuses de resident Evil. event horizon, Probablement son meilleur film, est l’œuvre dans laquelle il a su parfaitement équilibrer series B, plaisir coupable et vrai film d’ambiance. Pop-corn de rigueur pour an excellent soirée cinéma, mais sans les enfants. Car oui, event horizon est also un très bon film d’horreur.

event horizon n’invente rien, mais s’amuse beaucoup // Source : Paramount

