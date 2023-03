– Produsentene skjelver i buksene

Fredag ​​begynner skolenes påskeferie, og mange skal dra på hytta –de fleste til en hytte der de ikke får strømstøtte.

Hver tirsdag lager StormGeo et strømprisvarsel for de kommende dagene. Det er analytikere som har laget pronosene. Dette er satte prizer for tirsdag og prognoser for strømprisene de kommende dagene.

Ane Nyrerød er væranker i TV 2 og oppsummerer prognosene for strømprisene framover, inkludert de første dagene av påsken, slik:

VÆRANKER: Ane Nyrerød er væranker i God morgen Norge. Photo: God Morgen Norge/TV 2



– De ligger ganske stabilt, og høyt, vile mange si. Over én krone i Sør-Norge stort sett og over 50 øre i Nord-Norge over flere dager.

Hun forklarer det med at vi ikke har sett mye til vårvarmen ennå:

– Kulde, lite vind og forholdsvis tørt – det er tre komponenter som gjør at prizene ikke går ned, forklarer Ane Nyrerød.

Få med deg oversikten over hver enkelt dag for hver lands del lenger ned i saken. Dette er gjennomsnittpriser for hele døgnet og det er uten moms og andre tillegg.

Prizene for tirsdag

Nyrerød forklarer at prizene for tirsdag allerede er satt av strømbørsen Nord Pool, og at de ble satt mandag ettermiddag.

– Dagens prisoner er oppe i 1.23 kroner i Sør-Norge. Og vi ligger nesten oppunder en krone i Midt-Norge og nesten 50 øre i Nord-Norge.

TIRSDAG: Dette er satte prisoner for tirsdagen. Photo: StormGeo/ God morgen Norge



– Men det har vært mye verre?

– Ja, vi har hatt dager med både 6, 7, 8 og 9 kroner i timen.

Ane Nyrerød forteller at hun har sjekket hva prizene lå på i påsken i fjor.

– Da var det mye dyrere i Sør-Norge. Vi var over 1,50 kroner og opp mot 2 kroner flere dager i påsken. Men i Nord-Norge var det mye billigere, der var de nede i 15 øre og under 20 øre, stort sett hele tiden. Så det er litt forskjeller i landet.

Prognosene for Vest, Øst og Sør-Norge

Dette er prognoser og gjennomsnittspriser gjennom døgnet og prizene vil variere time for time.

PROGNOSER: Dette er prognoser for strømprisen de neste dagene. Det er gjennomsnittspriser og uten moms. Photo: StormGeo/ God morgen Norge



– Lørdag peker seg ut som den billigste dagen, tirsdag og onsdag blir de to dyreste dagene denne uken. Men det er ikke så store several joner i prizene, ganske jevne prizer – rundt 1 krone.

Prognoser for Midt-Norge

Nyrerød forklarer at prizene her oftene er litt lavere enn i Sør-Norge.

– Men vi kommer opp mot 1 krone, og her blir det neste mandag og tirsdag som blir de dyreste dagene. Lørdagen blir også den billigste dagen i Midt-Norge.

PROGNOSER: Dette er prognoser for Midt-Norge de kommende dagene. Photo: StormGeo/ God morgen Norge



Prognoser for Nord-Norge

– Det er som regel billigere prisoner her, det er et overskuddsområde – som vi kaller det. Men torsdagen blir den dyreste dagene her, med 62 øre. Det er under 30 øre på lørdag, som blir den billigste dagen.

– Men det er mye dyrere enn i fjor, hvor de ikke var over 20 øre.

PROGNOSER: Dette er prognoser for Nord-Norge de kommende dagene. Photo: StormGeo/ God morgen Norge



Kan bli dyrt også etter påske

Vårknipa er det store spendingsmomentet i kraftbransjen, ifølge Nyrerød. Hun forklarer det slik:

– Det er rett og slett hvis snøsmeltingen utsettes veldig lenge, altså at det forblir kaldt. Værprognosene tyder jo på at det skal fortsette å være kaldt til langt ut i april, altså til etter påske, sier hun og fortsetter:

– Da vil vi få en hydrologisk ubalanse, altså vil vi få lite vann i magasinene. Det alle produsentene skjelver i buksene for er jo hvor mye skal de produsere, hvor mye vann skal de bruke nå og når kommer det vann tilbake. For de vet jo at det ligger mye snø, som skal smelte, som gir vann og energi etter hvert.

– Men hvis vi går fra vinter til sommer, på et blunk da og dette skjer veldig fort – da kan vi få billige strømpriser i noen få dager, men vi vil jo ikke ha en storflom.

Det vil påvirke prizene dersom kulda fortsetter.

– Dette kommer til å presse prisene opp, hvis det fortsetter å være kaldt etter påske – som det ser ut som.

– Hva skal vi håpe på da?

– Jevnt tilsig i magasinene, så de kan beregne hvor mye de skal producere og at det hele tiden fylles opp så vi har nok vann til sommeren også.