Promo card graphic : AMD va faire pleurer Nvidia avec the prize de cette RX 7900 XT

The graphic card is the central element of the PC gamer. Quand on pense aux performances potentiales de son PC, il est évident que tous les yeux se rivent sur les cartes graphiques les plus performantes du marché, et la RX 7900 XT en fait partie. Si vous voulez l’acheter pour moins cher, Amazon propose a belle promo histoire d’économiser une centaine d’euros.

AMD continue de faire son à côté du géant Nvidia ! The arrival of the RX 7000 models is a créé to a bonne competition on the marché, notamment grace to leurs prix très attractifs. Compatible with le ray-tracing and proposing de très bonnes performances, the RX 7900 XT est a carte graphique haut de gamme conçue pour les gamers les plus exigeants.

At this point, the RX 7900 XT is €859 or €969.

Acheter la RX 7900 XT at 859€ on Amazon

A belle baisse de prix for a model puissant et taille for le gaming de 2023.

RX 7900 XT : an equivalent to the RTX 4070 Ti, pour moins cher

The RX 7900 XT is a map graphique high de gamme fabricated by AMD, considering for offering the exceptional performances aux joueurs les plus exigeants. Cette carte graphique est basée sur l’architecture RDNA 3 d’AMD, ce qui en fait l’une des cartes les plus puissantes du marché.

This model is equipped with a graphical processor (GPU) that is based on an engraving in 5 nm, which allows you to pass four times the performance of all the points that you need to generate energy from the previous generations. Cette carte graphique dispose également de 80 units de calcul avec 5120 processors de flux et 320 units de texture, ce qui lui permet de traiter de grandes quantités de données graphiques avec une grande efficacité.

In termes de fréquence, the RX 7900 XT is functional to des vitesses allant jusqu’à 2.8 GHz in mode boost, ce qui en fait l’une des cartes les plus rapides du marché.

The RX 7900 XT prend également en charge le ray tracing in temps réel, a technique de rendu graphique advanced qui permet des effets de lumière et d’ombre très réalistes dans les jeux compatibles.

Côté connectivité, on retrouve deux ports HDMI 2.1 and deux ports DisplayPorts 1.4, ce qui en fait a carte graphique ideal for avoir un setup multi-écran.

