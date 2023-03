On a test the volant papillon de Lexus : il surpasse le Yoke de Tesla

Lexus va proposer en option un volant à la forme unique, associé à une direction électronique. If the system is not pour le moment pas available à la commande, Lexus nous a déjà donné l’opportunité de le tester sur son new SUV RZ450e.

Le volant Yoke de Tesla a fait couler beaucoup d’encre. Dans son sillage, Lexus a fait la promotion de son nouveau volant “papillon”, sans forcément capter la meme attention du public. En dehors d’une forme atypique, commune aux deux volants, les technologies sont fondamentalement différentes.

Ne le cherchez pas au catalogue, le système proposed by Lexus n’est pas encore finalized. Il ne sera available pour le grand public qu’à partir de 2025. Le temps que les ingénieurs japonais améliorent encore le comportement et les petits défauts remontés avec les tests des journalistes.

Pour les essais du new model électrique RZ450e, Lexus a équipé la moitié de ses models d’un volant traditionnel et l’other moitié du système “One Motion Grip”, material par le volant papillon. C’était l’occasion pour la rédaction de Numerama de pouvoir comparer les deux systèmes, et plus specific les sensations de conduite autour de cette innovation. Est-il meilleur qu’un volant traditionalnel or plus abouti qu’un Tesla Yoke ?

En quoi, ce volant est different du Yoke de Tesla?

The partie la plus visible du système “One Motion Grip” de Lexus repose sur son volant papillon, which s’inspire de l’aviation, like the Tesla Yoke. Un volant qui offer une très bonne prize en main et qui est pensé pour ne pas avoir à le laugher à chaque manoeuvre. The offer in addition to a high visibility on the affichages of the voiture, then import le regulation of the position of the conduit. Là-dessus, les deux concurrents proposent sensitivement la même chose.

Le volant papillon offers a vue dégagée devant soi // Source : Raphaelle Baut

À la difference de Tesla, Lexus ne commercialise pas un volant seul. C’est all le système de direction qui est revu, par la meme occasion. In the One Motion Grip technology, there isn’t a plus in the mechanical connection between the valance and the wheels. La columnne de direction disparait au profit d’une commande électronique de direction. Cela change ce que l’on ressent derrière le volant — beaucoup plus que ce à quoi on s’attendait.

A video pour mieux comprendre les enjeux techniques

Avec le Yoke, les essais font remonter des situations où le conducteur ne sait pas comment positionner ses mains pour assurer les manoeuvres necessitant d’importants braquages ​​des roues. En France, les conducteurs de Model S et X, qui ont opté pour le Yoke, n’ont pas accès à la conduite autonomous Full Self Driving qui confierait à la voiture toutes ces actions. Les conducteurs doivent donc parfois ” tricoter ” avec leurs bras pour réaliser certaines manoeuvres. If the situation does not exist on the developed system for the Lexus, it can be poured to the maximum, which requires an angle of 150°.

Nos impressions derriere ce nouveau volant papillon

Finis, les tours de volant en déplaçant les mains sur le cerceau, dans un sens puis son opposé, pour se garer par exemple. Toutes les manoeuvres se font en moins d’un tour de volant, soit an angle 300 ° from a point de butée à l’autre. Les mains peuvent, ou doivent, rester à la meme place sur le volant dans toutes les occasions.

Le volant papillon de Lexus in detail // Source : Raphaelle Baut

D’ailleurs, le clignotant et les palettes de freely régénératif sont solidaires au volant dans cet objectif. Ils en suivent les rotations pour être activable du about des doigts. Peut-être un peu trop du about des doigts, le commodo de clignotant à une forme inhabituelle et il est assez court. Les petites mains ne sont pas avantagées, c’est une des critiques que nous avons remonté à la marque.

The système de direction électronique reprend un élément déjà connu sur certaines directions physiques, puisqu’il s’adapte selon la vitesse :

Plus dur à haute vitesse pour stabilizer les mouvements de volant sur autoroute,

Plus lighter a basse vitesse pour faciliter les manoeuvres en ville.

In the case of the One Motion Grip, the démultiplication is the opposite of what is important and what is regulated is also precise. The amplitude of the movement is not reduced to an angle of the quelques degrés, for le même résultat qu’avec des tours de volant. A conduite qui demande certainement a little plus de finesse dans the manière d’apréhender les courbes.

Après une centaine de kilometres à utiliser ce nouveau système, le verdict sans appel, on s’y fait vite et on y prend goût. C’est réellement deroutant au démarrage, car à très faible vitesse, le système est particulièrement sensitive aux movements. Puis, on prend rapidement nos marques sans trop se poser de question.

Deroutant au départ, mais on s’y fait très vite // Source : Raphaelle Baut

Il reste quelques situations on lesquelles Lexus va très problem affiner les réglages. Lorsque, à vitesse moyenne, on doit thunder un coup de volant pour éviter un obstacle au dernier moment (un pavement, un autre vehicle, un trou), le système peut mal comprendre la commande et ne pas répondre comme attendu. Il ya aussi ces moments, où dans un virage qui se referme, le volant ne semble pas forcément donner le bon ordre aux roues à l’instant T. En all cas, lors de notre essai, rien de vraiment insurmontable s’est présenté, le volant a été adopté rapidement.

Lexus teste vraiment son product avant de le rendre available aux clients

Lexus souhaite encore affiner les reglages de son système. Il ne sera pas available auprès des clients pendant encore 2 ans, rien avant 2025. Un délai particulièrement long, alor qu’il nous a été possible de tester un système de direction et son volant qui nous ont paru déjà très abouti.

Les Japonais de Lexus, à la difference des pratiques d’Elon Musk, ne laissent pas le client devenir beta-testeur. Ce qui est mis sur le marché doit offer le meilleur component de conduite possible. La marque souhaite donc prendre son temps. This should be done by the builder who prepares the industrialization of the new One Motion Grip system, which includes other vehicles from the brand.

La voiture électrique, c’est votre dada ? Vous adorez tout ce qui touche aux mobilités de demain ? Subscribe to Watt Else, the new newsletter gratuite de Numerama, 100% guarantee sans longue de bois sur l’industrie, ses innovations et ses limits.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa quality de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions presented dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portability et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous subscribing to Numerama on Google News.