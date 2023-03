REDMAGIC frappe fort pour son premier monitor gaming

Connu pour ses smartphones gaming, REDMAGIC continue de graviter autour de l’univers du jeu vidéo. Le constructeur devoile son premier monitor 4K, aux caractéristiques impressionnantes.

Au Journal du Geek, on a l’habitude d’évoquer régulièrement REDMAGIC. The brand of Nubia has a solid reputation in the world of gaming smartphones, with the model like the REDMAGIC 8 Pro. Proche de l’univers du jeu video, elle a décidé d’étendre son portefeuille et de lancer son all premier monitor gaming. D’abord annoucé en China, le new monitor 4K de 27 pouces benéficie désormais d’un lancement international. Bonne nouvelle, il arrive sur le marché avec de solides arguments à faire valoir.

Tout ce qu’il faut savoir sur le monitor de gaming 4K de REDMAGIC

Le constructeur chinois a bien l’intention de se faire un nom et de convaincre les joueurs. The REDMAGIC 4K Gaming Monitor is a high IPS monitor of 27 pieces with a number of resolutions of just 160 Hz. In 16:9 format, it is opted for a definition of UHD (3 840 x 2 160 pixels) and embarque plus de 2 000 mini -LEDs reparties on 1 152 zones d’eclairage. Le monitor revendique a taux de contraste de 1 000 000:1 et a luminosité maximum superior de 650 nits, with the pics allant just 1 300 nits. Also, the dispose of a certification HDR 100 and a function of anti-reflection.

REDMAGIC precise que son écran gamer affiche 1.07 billion de colors and offers an angle de vision à 178 degrees. Plus, there are 99% of space colorimétriques DCI-P3, Adobe RGB and DCI-P3. Quant au temps de réponse, il est de 1 ms avec l’overdrive.

The connection consists of HDMI 2.1, a DisplayPort 1.4 and a USB-C port “multifunction”. Plus concretely, ce port sert pour le transfert de données, la transmission d’un flux video et la charge rapide jusqu’à 90 W. En plus, le monitor dispose de deux ports USB-A, un port USB-B et a price jack 3.5mm. On trouve également a prize en charge de l’AMD FreeSync et de NVIDIA GSync.

Côté design, le premier monitor de REDMAGIC coche les cases de l’univers gaming. The mark opte pour des Bords fins sur 3 côtés et intègre un système d’éclairage RGB à l’arrière. Note that the support of the écran permet de le régler en hauteur, de l’incliner or de le turner à 90°. On peut donc l’utiliser en mode paysage ou portrait.

Price and availability

The REDMAGIC 4K Gaming Monitor is advertised at 869 dollars aux États-Unis et au Canada. Il sera available in précommande à partir du 3 avril et les livraisons debutont le 6 avril. La firme a l’habitude de lancer ses produits en Europe et son site européen évoque d’ailleurs un tarif de 869 euros.

En plus you monitor de gaming, REDMAGIC a également launched d’other products, dont une souris de gaming et un new clavier mecanique. Le buildeur profite de l’occasion pour proposer a new decision of his smartphone gaming : the RedMagic 8 Pro Titanium.