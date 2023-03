Slik blir Counter-Strike 2

Onsdag kveld kunne Valve omsider slippe nyheten om at Counter-Strike 2 er klart for begrenset testing. Etter en måned med intense rykter og spekulasjoner er dermed de første detaljene fra den etterlengtete spilloppgraderingen ute.

Huge teknisk overhaling

Etter lengre perioder med negative tilbakemeldinger fra spillere om manglende oppdateringer slår Valve ettertrykkelig på stortrommen med denne lanseringen. På sine hjemmesider forteller Valve om det som er det største tekniske spranget i Counter-Strikes historie.

– Counter-Strike 2 er det største tekniske spranget fremover i Counter-Strikes history, og sørger for nye funksjoner og oppdateringer i årene som kommer.

– Alle de nye funksjonene i spillet avsløres når det offisielt gis ut i sommer, men veien mot Counter-Strike 2 begynner i dag med en begrenset test for utvalgte CS:GO-spillere. Under test perioden kommer vi til å evalure en undergruppe av funksjoner for å rydde opp i eventuelle problemer før den verdensomspennende utgivelsen.

Free oppgrading til CS:GO

Noe av den viktigste informasjonen omhandler likevel at oppdateringen kommer denne sommeren, uten at noen nærmere dato er lansert. Det er også klart at Counter-Strike 2 kommer som en gratis oppgradering til Counter-Strike: Global Offensive.

– Counter-Strike 2 blir en gratis oppdatering til CS:GO som kommer ut denne sommeren. Så klargjør oppakningen, finslip ferdigheten og forbered deg på det neste!

Tre fokusområder i nye Counter-Strike 2

I annonseringen fremheves det tre særskilte oppgraderinger til Counter-Strike 2. Den første gjelder tikkfrekvensen som lenge har vært et omstridt problem blant spillerbasen. For å løse dette problemet skal ikke tikkfrekvens ha noen betydning for spillernes bevegelse, skyting eller kasting.

– Dette fører til at bevegelse og skyting har like god respons og at granater treffer på samme sted, uavhengig av tikkfrekvens, skriver Valve på sine sider.

Counter-Strike 2 får nytt system for tikkfrekvens.

Røykgranater blir mer dynamiske

Også hvordan røykgranaten fungerer endres drastisk i den nye oppgraderingen til Counter-Strike 2. I følge Valve skal røykgranatene nå påvirkes av helt nye faktorer enn det man er kjent med i dag.

– Røyk har nå evnen til å påvirke og påvirkes av andre elementer i spillet, som skaper nye muligheter. Kuler og sprenggranater kan nå skyve røyk unna for å gi sikt eller utvide dekningen.

– Nå kommer røyken til å sive ut døråpninger og knuste vinduer, bevege seg opp og ned trapper, samt strekke seg ut i lange korridorer og smelte sammen med andre røykskyer.

Det vil med andre ord ligge til rette for noen spennende måneder med utforsking for de beste lagene som kan endre hvordan Counter-Strike spilles for alltid.

Røykgranatene får en massive overhaling i Counter-Strike 2.

Renere, lysere, bedre

I tillegg til at alt skal kjennes mer sømløst for spillerne har også kartene fått seg en enormous oppgradering. Alle de originale kartene kommer i nye utgaver med mindre rot, mer lys og ser betraktelig penere ut enn de har gjort i CS:GO.

Spillerne skal likevel ikke måtte behøve å sette seg inn i andre endringer enn at kartene skal kjennes mer sømløse, og det skal bli lettere å oppdage fiender.

Banene får store visuelle oppgraderinger.

Tilgang til Counter-Strike 2

Spillere som får tilgang til den begrensede testing vil få en melding på hovedmenyen sin når de åpner CS:GO.

Valve skriver på sine sider at de tar hensyn til flere aspekter før de velger ut hvem som får tilgang på den begrensede testingen. Blant annet nylig spilletid, deres tillitssystem samt din Steambruker.

Gamer.no skal holde dere oppdatert på siste nytt rundt Counter-Strike 2.