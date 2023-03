Steam Deck : 3 branches to extend your autonomy

Are you aiming for your Steam Deck? May it be a little bit autonomous? Voici 3 steps for the prolonger au maximum.

Depuis la fin d’Année 2022, the Steam Deck passe par a phase de Renaissance plutôt bienvenue pour Valve mais also pour les joueurs. Le PC hybride au format Nintendo Switch attire de plus en plus de gamers expérimentés comme occasionnels. Pourtant les performances de la machine ne sont pas sans faille. L’un des plus gros points noirs du Steam Deck reste son autonomie, announced between 2 and 8 hours en fonction des jeux.

Dans la réalité, certains jeux très gourmands arriveront meme à passer en dessous de cette estimation basse, ne vous donnant qu’une heure et demie à peine d’autonomie. Voici donc 3 steps qui vous permettront de prolonger l’expérience also long temps que possible, surtout lorsque vous êtes en déplacements et n’avez pas accès à une prize secteur.

Reduire la frequence d’images par seconde

La consumption de battery sur ce type d’engin va avant tout passer par les performances promises par le constructeur. Le Steam Deck est capable in theory d’attadre les 60 fps avec tous les jeux compatibles. Ce n’est toutefois pas le cas pour certains, pas necessaire pour certains, et surtout très énergivore lorsque cette donnée est atteinte. Le mieux reste donc de caper votre fréquence d’images par seconde pour limiter la casse.

Cela se passe directement dans les paramètres de battery. Cliquez sur l’icone correspondante, puis cherchez le curseur pour les fps. Si celui-ci est sur la position Off (sans limite) ou sur 60, baissez-le à 30 fps pour économiser quelques dizaines de minutes, si précieuses pour certains titres. Bien sûr, le all sera un little moins fluide et il ne s’agit pas d’un mode idéal pour jouer à un jeu de tir, de course, ou un jeu au gameplay exigeant.

Reduire le taux de rafraîchissement de l’écran

Puisque vous êtes dans les paramètres de la batterie, pourquoi ne pas baisser le taux de rafraîchissement de votre écran ? En effet, si vous avez opté pour une frequence d’images par seconde de 30 maximum, avoir un écran boosté à 60 Hz ne va pass servir à grand choice. Juste en dessous du curseur susmentionné, vous retrouvez celui qui control le taux de rafraîchissement.

Vous pouvez ainsi choice de réduire cette donnée jusqu’à 45, 22 or 11. En théorie, avoir a machine qui tourne à 30 fps et 45 Hz devrait suffire à vous offer une expérience satisfaisante tout en augmentant considered l’autonomie pour certains jeux. En practice, you should determine the combo fps/Hz that you want plus, the results on the battery are adaptable to the additional titles. The configuration 30 fps/60 Hz is still optimal for the plus, and then in the cas, the other side needs to attach to the luminosity or to the Wi-Fi connection for fair battery economy.

Invest in an external compatible battery

Enfin, si vous êtes souvent en déplacement, vous n’aurez pas d’autre choix que d’investir in a bonne battery external de secours. Malheureusement, all the models ne sont pas taillés pour le Steam Deck, qui reste un appareil à la pointe de la technologie et aux performances accrues. In other terms, it is possible to report that there is an external battery for the ordinates that you need for the smartphones.

Plusieurs models are officially compatible with the level of the puissance. Pour espérer avoir jusqu’à deux recharges complètes supplémentaires, il faudra investir dans de gros bébés tels que les batteries Shargeek Storm 2 ou encore Crave Power Pack 2, available au-dessus from 200€. Pour an alternative presque also puissante, corn plus abordable, la Baseus Blade est un excellent compromise, qui ne manque pas d’atouts avec son écran intégré. Enfin, si vous avez la place et que vous partez plusieurs jours, l’EcoFlow fera tout aussi bien l’affaire.