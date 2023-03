The DGSI says after a cyberattack of hackers “pro-Russians” and “Islamists”

(Info Numerama) Le service de renseignement interior français enquête avec le Parquet de Paris à propos d’une série de cyberattaques sur des aéroports, par le collectif d’hacktivistes Anonymous Sudan. Ce groupe, prétendument “Islamiste”, travaille directement avec des hackers russes.

Le service de renseignement intérieur français prend au sérieux la série de cyberattacks menées against plusieurs national institutions, par le collectif d’hacktivists Anonymous Sudan. Ce groupe, defined as “Islamiste” and “pro-Russian”, a commencé à cibler la France le 15 Mars 2023, en commençant par attaquer les sites de plusieurs aéroports français, puis en enchainant sur les établissements de santé et universitaire dans les jours qui suvent.

Ces operations font peu de dégâts, puisqu’il s’agit d’abord de faire tomber en panne une plateforme en la saturant de connexions. Ces attaches sont d’abord symboliques, mais c’est assess pour que la justice et la DGSI (la direction générale de la Securité intérieure) se penchent sur le dossier, nous apprend a source proche du dossier.

Contacté par Numerama, le parquet de Paris a indiqué ce 21 mars « qu’une enquête est en cours après une attaque qui a touché plusieurs aéroports français. La DGSI a été co-saisie avec le center de lutte contre les criminalités numériques de cette enquête ouverte du chef d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données. »

Les revendications du groupe seraient également plus préoccupantes, après les nombreux assassination in France sur les dix dernières années. Le collectif de hackers declares that the operations visible to the cause of the caricatures of Mahomet. Dans un échange avec Numerama, Anonymous Sudan nous indique que sa campaign serait liée aux dessins de Charlie Hebdo en 2015.

La revendication on the chaine Telegram du collectif. // Source : Numerama

Des liens directs avec les hackers russes

Néanmoins, ces attaques peuvent aussi être liées à l’aide de la France à l’Ukraine. Anonymous Sudan est directement lié au principal collectif d’hacktivistes russes Killnet, soutenu par le régime russe. Concernant le soutien de la France à l’Ukraine, ils declared : « Je me fiche des soutiens envers l’Ukraine. En cas d’attaque par Killnet– le principal collectif d’hacktivistes russes – j’attaquerai immédiatement avec eux pour les aider ». Ils ajoutent : « la Russie a aidé le Soudan par le passé, donc nous aidons l’équipe russe de Killnet ».

The collectif declare : « Les pirates du Soudan soutiennent les pirates russes pour leur soutien au Soudan plus tot », avant d’attaquer un site polonais. // Source : Numerama

La creation d’Anonymous Sudan coïncide d’ailleurs avec des évènements soupçonnés d’être des tentatives de destabilizations russes. Le 17 January, un militant d’extreme droite – lie à des organizations russes – brule un Coran à Stockholm, devant l’ambassade de Turquie, au moment le pays est réticent à laisser entrer la Suède dans l’OTAN. Moins de 24h plus tard, Anonymous Sudan est créé et déclare que le pays scandinave sera sa première cible. Au about de cinq jours, le collectif indique qu’il fait partie du collectif russe Killnet. De nombreuses consignes de piratages sont d’ailleurs redigées en russe sur leur chaine Telegram. Là encore, il s’agit d’attaque par déni de service – also appelée DDoS – pour perturber un site précis.

Anonymous continue sa campaign with a pretendu vol d’infos de la compagne Air France. Le service presse du groupe nous a répondu « n’avoir enregistré aucune activité particulière pouvant atteindre ses données ».

Les derniers messages du groupe signalent que le Royaume-Uni serait la prochaine cible, car le même militant, Rasmus Paludan, prévoit d’y bruler un Coran.

