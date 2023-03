Ubisoft tente le pari de l’intelligence artificial avec Ghostwriter, an outil censé faciliter l’écriture de scénarios. Une aide décrite comme bienvenue, comme outil complémentaire, mais qui pose à nouveau question sur le rôle de plus en plus important des IA.

2023 est assurance l’année des intelligences artificielles. Que ce soit avec ChatGPT, Midjourney ou Bard, les plus grands monstres de l’industrie technologique se sont all lancés dans une course effrénée pour produire les meilleures IA. Dans le secteur du jeu vidéo, quelques projects autour des IA émergent tout doucement.

Here is an example of Matt Booty’s proposal, directed by the Xbox Game Studio company. A nom important dans le monde vidéoludique, qui a aussi et surtout expresses souhait de voir un jour des intelligences artificielles être utilisées lors des tests de jeux vidéo.

You côté d’other grands noms de l’industrie, la question de l’usage d’IA pour faciliter le développement de jeux vidéos se pose aussi. A question on the source of Ubisoft n’a pas tergiversé longtemps. Dans and video Published on March 21, 2023 on a YouTube chain, the French company announces the development of a ghostwriter, and it is capable of creating dialogues.

An outil for seconder les scenarios d’Ubisoft

Pour justifier cette advertisement, Ubisoft explicit que ghostwriter a vocation à soulager les scénaristes d’« une des tâches les plus laborieuses de l’écrivain de jeux video : écrire des barks. Ghostwriter génère efficacement des premier brouillons de barks — des phrases ou des sons émis par des PNJ lors d’un événement déclenché — ce qui donne aux scénaristes plus de temps pour peaufiner le scénario ».

L’idée est donc de ne pas laisser tout le travail à l’IA. Pour utiliser Ghostwriter, les scénaristes devront d’abord create a personnage et a type d’interaction ou de déclaration qu’ils aimeraient générer. C’est après ça que l’IA va proposer ensuite un certain nombre de barks que le scénariste pourra ensuite choice et modifier librement en fonction de ses besoins.

Pour affiner les barks générés par Ghostwriter, l’IA va utiliser « the comparison by pairs as a method of evaluation and amelioration ». En clair, pour chaque bark potentiel généré, ghostwriter propose deux choix qui seront compares et choisis par le scénariste. Une fois l’un sélectionné, l’IA va apprendre du choix préféré. Les milliers de selections qui seront faites vont ainsi permettre à l’IA d’être plus efficace et précise, tout en representative le style des scénaristes.

Des reactions contrastées

For Ben Swanson, scientific research and development on Forge Montream and the creation of Ghostwriter accessories, the use of permettra aux scenarios de « selectionner et peaufiner les phrases générées ». Nous sommes donc encore loin d’une IA qui va écrire de A à Z le scénario, puisqu’ici, Ghostwriter va seulement proposer des possibilités multiples de barks aux scénaristes, qui auront juste à sélectionner ce qui semble le plus coherent.

D’ailleurs, les scénaristes d’Ubisoft ont collaboré avec Ben Swanson pour améliorer l’IA. A manière pour l’éditeur de rappeler que cet outil n’est pas totally independent des actions humaines.

« Embaucher plus de scenarios »

In the milieu tech, the advertisement is to be noted with the inquiry. Sur les reseaux sociaux, Alanah Pearce, screened by Sony Santa Monica, a fustigé le choice d’Ubisoft. Elle conseille meme au studio « d’utiliser le budget necessaire pour créer ce genre d’outils pour embaucher plus de scénaristes ».

The other people will have thunder and chance at Ubisoft, which will be a day of recourse to the IA for the creation of the cinematiques. C’est le cas de Thomas Méreur, auteur chez ThirdEditions.

Je ne doute pas que l’outil puisse avoir un usage très interesting pour certains jeux. 🧵

Ubisoft dispose d’ailleurs déjà d’un puissant système de generation automatique de cut-scenes par IA depuis AC Odyssey. https://t.co/sEQgaRVwvQ — Thomas Mereur (@amaebi_) March 22, 2023

Toujours sur son compte Twitter, Thomas Méreur explique que si « cet outil peut sans doute liberer du temps de prod, simplifier des process et permettre aux scénaristes de se concentrer sur des points plus cruciaux et améliorer notre expérience de jeu », il se mefie tout de meme « de certains travers qui hantent Ubisoft depuis de nombreuses années, de ce ‘proposer toujours plus’ qui nuit presque systématiquement à la qualité finale de leurs jeux ».

Pour en savoir plus, il faudra donc attendre de voir ce que ça donnera sur les premier jeux Ubisoft qui utiliseront Ghostwriter. Des jeux dont le development est aujourd’hui touché par des démissions et des burnouts au be de l’entreprise.

