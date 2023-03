Vedum: – Jeg har MS

Det var en usedvanlig åpenhjertig Vedum som møtte Senterpartiets landsmøte fredag.

Sittende på en krakk fortalte han at han hadde diskutert landsmøtetalen med kona i forkant av møtet. Han fortalte henne at han hadde lyst til å være åpen. Da sa kona at hun var enig, det syns hun at han skulle være ella.

Hørte pa kona

Vedums rådgivere var mer nølende. Men Vedum hadde bestemt sec.

– Jeg hørte på kona mi. Det er alltid lurt å høre på kona si, sa han til landsmøtet.

Så fortalte han om en skremmende opplevelse våren 2020. Etter en aktiv uke kom han hjem på fredagskvelden. Da kjente han at han bare ble dårligere og dårligere. Han gikk opp på badet og ble liggende på baderomsgulvet i annen etasje. Der fant kona ham.

Han endte på akuttmottaket på Hamar den kvelden.

Og den kommende tida fikk han flere slike anfall. Men legene fant ikke ut hva årsaken var.

Før have til slutt fikk en telefon fra legen. Det skjedde mens have var på rundreise i Vestland fylke.

Dårlige nyheter

– Så sa legen: Jeg har litt dårlige nyheter til deg, fortalte Vedum.

Legens beskjed var at Vedum har multippel sklerose, MS.

– Jeg var veldig sårbar. Alene var jeg helt hjelpesløs.

I ettertid har Vedum fått mediciner. Han fortalte landsmøtet at han merker lite til sykdommen i dag.