Warzone 2 : comment obtenir les cadeaux des trois ans ?

Il ya quelques mois de cela, Warzone 2 débarquait, mais cela fait maintenant pas moins de 3 ans que Warzone, premier du nom, débarquait sur PC et console. Alors, pour fêter ça, Activision nous offer de nombreux cadeaux en ce moment meme, dont un skin !

Faites le plein de cadeaux with the anniversary of Warzone !

Comme on vient de le dire, via Warzone 2, la license fête ses 3 ans et pour fêter ça, Activision a tenu à mettre les petits plats dans les grands via un événement. La bonne nouvelle, c’est que non seulement ce dernier est riche en contenu offert, mais il est surtout gratuit !

En effet, vous n’aurez rien de bien special à faire et tous les joueurs qui le voudront pourront mettre la main sur une série de récompenses. En ce moment, c’est d’ailleurs la plus attendue de toutes qui est available, un skin d’arme pour le Lachman-556.

The skin baptisé “Memory Maker” is a skin noir on lequel ont été rajoutés tous les logos des différents modes de jeux de Warzone depuis sa sortie il ya trois ans de cela. Un petit clin d’oeil au passé de la license qui devrait ravir bon nombre de joueurs.

Toutefois, comme on vous le disait, ce n’est pas la seule récompense sur laquelle vous pourrez mettre la main lors de cet événement. Pour decouvrir tout ce que vous pouvez gagner, ainsi que les dates d’apparitionon vous laisse avec ce tweet qui résume tout !

Célébrez les 3 ans de Call of Duty #Warzone avec style 🤩 Obtenez your cadeau d’anniversaire Warzone dans l’onglet Boutique dans Call of Duty, aux dates suivantes. pic.twitter.com/bHvMLBSf3a — Call of Duty France (@CallofDutyFR) March 15, 2023

Comme on vient de le voir, Activision a été plutôt généreux avec les cadeaux offerts aux joueurs lors de cet événement d’anniversaire. Toutefois, encore faut-il savoir comment faire pour mettre la main dessus. Hey there, sachez que cela ne vous prendra que quelques secondes.

En effet, pas besoin d’avoir un code à entrer sur un site, ici, dirigez-vous directement via the boutique in game. Parmi toutes les offers payantes, vous devriez avoir les lots gratuits de l’événement d’anniversaire qui sont available, cliquez dessus.

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à valider pour que vos récompenses arrivent immediately dans votre inventory. Attention, on parle ici d’un événement limité et vous n’avez que quelques jours à chaque fois pour récupérer les lots avant qu’ils ne finissent par disparaître de la boutique. Ne trainez donc pas quand a nouvelle récompense est available !