Who does igjen disse fire skuespillerne i HBOs The Last of Us?

Etter ni episoder ble første sesong av HBOs The Last of Us avsluttet på sedvanlig emosjonelt vis natt til mandag. Det mektige postapokalyptiske eventyret startet med et brak i midten av januar, og ble raskt en enormous kritisk og kommersiell suksess for det amerikanske mediehuset.

Det er mange som skal ha sin del aværen, ikke minst de meget dyktige skuespillerne. Pedro Pascal og Bella Ramsey skiller seg selvfølgelig ut som Joel og Ellie i de mest sentrale rollene, men det er også mye godt å si om de mange bifigurene i serien.

Noen av disse kjente du kanskje igjen med det samme, i kraft avå ha sett de i andre serier og filmer tidligere. Melanie Lynskey (kjent fra Two and a Half Men), Nick Offerman (Parks and Recreation) og Anna Torv (Fringe) har alle dukket opp i store produksjoner tidligere, og er kanskje de mest gjenkjennelige ansiktene i serieutgaven av The Last of Us.

Men hvis du hørte godt etter, dro du kanskje også kjensel på ytterligere fire skuespillere – stemmeskuespillere som sådan. Fire av de sentrale birollene i HBOs univers spilte nemlig også meget viktige roller i spillene som serien er basert på.

OBS: denne artikkelen røper figurer og detailjer om The Last of Us-serien.

LES OGSÅ: Vår anmeldelse av The Last of Us-serien »

Troy Baker

Troy Baker er en av de mest profilerte stemmeskuespillerne i bransjen og har nesten 400 skuespilleroppdrag oppført på iMDb. Ved siden avå ha gitt stemme til massive spilltitler som Far Cry 4, Bioshock Infinite, Uncharted 4 og Final Fantasy XIII, er han kanskje aller best kjent for å ha ha stemmen den spillbare hovedpersonen i The Last of Us, Joel Miller.

Hans tolkning av den barske, men samtidig dypt sårbare overlevende var en av de beste aspektene ved spillet da The Last of Us ble sluppet i 2013, og dette er en prestasjon som fortsatt står meget sterkt også den dag i dag.

Troy Baker i rollen som James i serien og Joel i spillet. Warner Bros. Discovery, Naughty Dog, Gamer.no montage

De som har kastet et blikk på Troy Baker tidligere, vet at han er en høy og slank kar, og sånn sett er et stykke unna den relativt korte og muskuløse Joel. I TV-serien har skuespilleren derfor inntatt en litt annen rolle, i form av den ambivalent medhjelperen James.

James spiller en relativt liten rolle i spillet, hvor han er den bedragerske kannibalhøvdingen Davids høyre hånd. Figuren får betydelig mer scenetid i TV-serien, hvor Baker er med å gi ham et dyspere og mer komplekst indre følelsesliv.

Vi ser at James er tydelig betenkt i møte med Davids gjøren og laden, og denne ekstra dybden er med på å gi den tidligere todimensjonale skurkeskikkelsen langt mer kjøtt på beinet. Et imponrende stykke arbeid av Baker, særlig med tanke på hvor lite han harå jobbe ut ifra og hvor kort tid figuren tross alt er på skjermen.

Jeffrey Pierce

Nestemann på listen er et langt mer ubeskrevet blad, men Jeffrey Pierce har faktisk en del roller både som stemmeskuespiller og skuespiller for en handfull kjente TV-programmer. Han har blant annet innehatt mindre roller i populære serier som Bosch og Castle Rock, mens han på spillfronten har dukket opp i en rekke Call of Duty- og Medal of Honor-spill.

Det er selvfølgelig i tillegg til hans mest kjente opptreden, som ingen ringere enn Joels fremmedgjorte bror i The Last of Us-spillene. Tommy Miller er den yngste av de to brødrene, og fremstår automatisk som en litt mer håpefull motpol til Joels dystre persona.

Jeffrey Pierce i rollen som Perry i serien og Tommy i spillet. Warner Bros. Discovery, Naughty Dog, Gamer.no montage

Pierces røffe fremtoning gjør at han passer utmerket i rollen som Tommy, og det hadde egentlig ikke gjort noe om han gjentok den samme bedriften i TV-serien. Problemet i dette tilfellet er at den skjeggete hardhausen ikke ligner stort på Joel-skuespiller Pedro Pascal, og æren avå spille Tommy i HBOs utgave gikk derfor i stedet til Gabriel Luna.

Som plaster på såret fikk Pierce en sentral birolle i serien, som den nevenyttige ekssoldaten Perry. Perry ender opp som nestkommanderende for motstandbevegelsen som beseiret FEDRA-styrkene i Kansas City, og er blant de få figurene i serien som dukker opp i mer enn én episode.

Perry speiler på mange måter Troy Bakers figur, i den forstand at også han virker som et mer sympatisk motstykke til den aktuelle episodes «skurk», Kathleen. På samme måte møter også Perry et ganske brutalt endelikt, idet han ble revet i filler av en ilter «bloater».

Merle Dandridge

Dette er det most interessante innslaget på listen, all den tid Merle Dandridge er den eneste skuespilleren som dukker opp i samme rolle på tvers av både spill og TV-serie. Selv la jeg faktisk ikke merke til denne kuriositeten da jeg anmeldte serien i begynnelsen av januar, men i etterkant er det vanskelig å se for seg noen andre i rollen som den råbarkede Marlene.

Dandridge har spilt i tonnevis av TV-serier tidligere, hvorav de mest kjente for norske seere antagelig er Sons of Anarchy og den første sesongen av The Flight Attendant.

Merle Dandridge i rollen som Marlene i bade serie og spill. Warner Bros. Discovery, Naughty Dog, Gamer.no montage

Ellers har hun også figurert i en handfull dataspill, og i motsetning til de andre skuespillerne på listen er rollen i The Last of Us ikke den hun er mest kjent for. I stedet går denne utmerkelsen til den udødelige prestasjonen som Alyx Vance i Half-Life 2 og de to påfølgende episodene i Valves populære spillserie. Av uvisse grunner gjentok hun ikke bragden i VR-spillet Half-Life: Alyx, hvor hovedpersonen ble stemmegitt av noen andre.

I HBOs The Last of Us fikk hun imidlertid fortsette i rollen som Marlene, og det tror jeg serieskaperne gjorde lurt i. Dandridge har nemlig en helt egen aura hver gang hun er på skjermen, og hun er en av få skuespillere i serien som klarer å matche den uanstrengte karismaen til Pedro Pascal.

Dandridge glir ufortrødent tilbake inn i rollen som den hardføre «Firefly»-lederen, og gjør en fremragende jobb med å representere både begynnelsen og slutten på Joel og Ellies reise.

Ashley Johnson

Sist, men ikke minst er Ashley Johnson. Ved siden av Troy Baker er hun en av mest profilerte stemmeskuespillerne på listen, hvor hun tidligere har gjort seg bemerket på tvers av en rekke animasjonsserier. Best kjente blant er Ben 10, Teen Titans og Disney-serien Friminutt.

Hun er heller ikke helt fremmed for dataspill, og har blant annet dukket opp i Minecraft: Story Mode, Tales from the Borderlands og The Witness. Det er derimot ingen tvil om at The Last of Us-spillene er hennes mest kjente rolle de ella, hvor hun spiller den barske ungjenta Ellie Williams.

Ashley Johnson i rollen som Anna i serien og Ellie i spillet. Warner Bros. Discovery, Naughty Dog, Gamer.no montage

Johnson ligner faktisk en del på sin digitale motpart, men selv den mest imponerende sminkejobben kunne ikke dekket til den enormous aldersforskjellen. Stemmeskuespilleren fyller nemlig 40 senere i år, kontra Ellie som kun er 14 vintre gammel under handlingen i den første sesongen. Hovedrollen gikk derfor i stedet til Game of Thrones-stjernen Bella Ramsey, som leverte upåklagelige prestasjoner over seriens ni første episode.

Serieskaperne klarte likevel å bruke Johnsons likhet med ungjenta på en nyttig måte, i det som står igjen som en av HBO-versjonens beste enkeltøyeblikk. Hun spiller nemlig ingen ringere enn Ellies mor, Anna Williams, i en kort, men svært emosjonell sekvens i sesongens aller siste episode. Sekvensen er skrevet fra bunn av for TV-serien, og er blant de mange øyeblikkene som utfyller universet.

Johnson spiller fletta av seg og briljerer i en rolle som må kjempe for å overleve, føde et barn og til slutt be sin nærmeste venninne om å ta livet av seg i løpet av et halvt døgns tid. Hvem sa at det var lett å være stemmeskuespiller?

LES OGSÅ: The Last of Us Part II give them opp i flere sesonger »