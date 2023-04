Xbox : this super exclusive Xbox va quitter the Game Pass !

Tandis que Microsoft est en train de developer de nombreuses exclusivités qui débarqueront notamment dans le Game Pass, d’autres voient les années passer et signer leur départ. C’est par example le cas de ce title signé Remedy Entertainment.

Into the Nexus

If the Xbox One isn’t successful for you from Microsoft espérait – and you’ll need to live with all the JV Legends on that subject for all your savoir – Microsoft a toutefois tenté d’attirer le public avec quelques exclusivités tape-à-l’œil. On a peut par example citer Ryse : Son of Rome des papas de la Crytek series or encore Quantum Break, de Remedy Entertainment.

It’s a game in the universe of nature and science fiction that’s sorted in 2016, unique for the Xbox One and the PC. Pour la petite histoire, Remedy n’est autre que le studio derrière les Max Payne, Alan Wake ou bien Control. D’ailleurs, Quantum Break s’installait dans le même universe que ces deux derniers jeux, la firme finlandaise ayant officialized le “Remedy-verse”.

Ce n’est qu’un au revoir

En tant qu’exclusivite Xbox, Quantum Break faisait donc all natural element partie du catalog du Game Pass depuis des années. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin et surtout, la franchise est toujours détenue par Remedy, qui voit son contrat avec Microsoft arriver à son terme : le jeu quittera donc la plateforme au mois d’avril. ”’

Pour rappel, Quantum Break prenait en son center Jack Joyce, incarné par l’actor american Shawn Ashmore, qui se découvrait des pouvoirs après une étrange fracture temporelle. Une experience plutôt atypique, au style très dynamique et cinématographique, à laquelle nous avions à l’époque attribué la note de 16/20.

Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour profiter du jeu si vous êtes subscriptions au Game Pass, so faites-vite : rappelons aussi que le Remedy-verse s’étendra encore davantage avec Alan Wake II ainsi que plusieurs jeux Control.