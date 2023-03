ZDF program information / Thursday, April 6, 2023, 0.30 a.m. / film gorillas

ZDF

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Donnerstag, 6. April 2023, 0.30 Uhr Filmgorillas mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert Anne Wernicke und Daniel Schröckert sprechen über "Cocaine Bear", eine US-Horrorkomödie von Regisseurin Elizabeth Banks, die lose angelehnt ist an ein Vorkommnis aus den 1980er-Jahren. Anschließend empfiehlt Anne Wernicke die Serie "Beef" mit Comedian Ali Wong sowie die Realityshow "Rennervations", in der Jeremy Renner für soziale Zwecke ausrangierte Busse umbaut. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung – zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

Original content from: ZDF, transmitted by news aktuell