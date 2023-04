3 series cultes a (re)voir sur OCS

The week-end est souvent le moment ideal pour commencer une nouvelle fiction. Alors pour vous lancer dans des series au long cours, nous vous conseillons 3 productions américaines qui not change le petit écran : Mad Men, Weeds etc Friday Night Lights.

Oui, il ya beaucoup trop de séries récentes et on ne sait plus où donner de la tête, c’est vrai. Mais parfois, les plates de SVOD peuvent également être des mines d’or pour (re)decouvrir des séries cultes.

En ce samedi 1he April 2023, nous vous recommendations donc de profiteer de votre subscription à OCS pour devenir le roi de la publicité avec mad menpour entamer un traffic de marijuana avec weeds ou pour attiser votre flamme sportive avec Friday Night Lights. Prets pour un binge watching ?

Friday Night Lights // Source : NBC

mad men sur OCS, l‘ancetre de Succession version publicité et années 1960

C’est l’une des productions américaines les plus connues, qui se retrouve très régulièrement dans les tops des meilleures séries de tous les temps : mad men est désormais available on OCS, dès ce samedi 1he April 2023. Située dans le milieu de la publicité, la creation de Matthew Weiner nous plonge au cœur des années 1960, dans une agency new-yorkaise en plein essor. C’est là que nous rencontrons Don Draper, un anti-heros incarné par le formidable Jon Hamm (Top Gun: Maverick). L’actor parvient à rendre ce personnage un chouïa moins unsupportable, pour nous permettre de suivre ses péripéties pendant 7 saisons.

De la révolte féministe aux pubs pour les cigarettes en passant par les magouilles politiques, mad men raconte les bouleversements d’une société américaine ultra-capitaliste. Diffusée between 2007 and 2015, the series a également été l’une des premières à mettre en scene des personnages féminins bad ass dans un monde masculin, like Peggy Olson (Elisabeth Moss de The Handmaid’s Tale) or Joan Harris (Christina Hendricks, vue dans Drive). The spirit of vintage and glamor de mad men n’a pas pris une ride alors installez-vous confortablement, prepare votre meilleur cocktail et (re)tombez sous le charme de cette série historique inoubliable.

weeds sur OCS, l’ancêtre de Breaking Bad version feminine et satirique

Nancy Botwin mene a petite vie paisible dans la banlieue de Los Angeles. Mais lorsque son mari meurt subitement d’une crise cardiaque, cette mère au foyer va devoir trouver une new source de revenus pour ses deux fils adolescents, Silas et Shane. Elle commence all à vendre du cannabis à ses voisins fortunés… Clairement, il faut aimer les series decalées pour apprécier les 8 saisons de weeds. Mais si l’humour noir et la satire sont votre tasse de thé, vous allez adorer cette comedie trash, totalement en advance sur son temps. À ses debuts, in 2005, weeds était ainsi une petite bombe lâchée sur le milieu de la télévision, qui n’avait meme pas encore connu Breaking Bad.

Avec ce récit de traffic de drogue et de famille dysfonctionnelle, the production de Showtime s’est imposée comme a series drôle et impertinente, menée par la brilliant Mary-Louise Parker (blacklist). Source part entre Desperate Housewives etc Shameless, weeds a trouvé son ton ironique particulier in a format de 30 minutes, ideal for les situations rocambolesques. Heureusement, sa créatrice, Jenji Kohan, ne s’est pas arrêtée en si bon chemin et nous a offert, quelques années plus tard, l’excellente Orange is the New Black. Alors pour revenir aux origines de cette série carcérale avec a écriture toujours aussi féministe, ne ratez pas surtout pas weeds et sa critique savoreuse de la bourgeoisie Americaine.

Friday Night Lights sur OCS, l’ancêtre de Ted Lasso version football americain

Vous redoutez déjà la fin de Ted Lasso, which will arrive in May 2023 on Apple TV+, after three exceptional seasons? Pour retrouver la bienveillance et l’ambiance vestiaires de cette série doudou, nous vous recommends vivement de vous pencher sur Friday Night Lights. Centrée sur Dillon, une petite ville fictive du Texas, ce drame sportif et adolescent prend le football américain comme prétexte pour aborder de nombreux sujets intimates et de société. A travers l’histoire du coach Taylor, de ses proches et de son équipe, les Panthers, Friday Night Lights traite ainsi de liens familiaux complexes, de racisme, de sexisme ou encore d’avortement.

Filmée caméra à l’épaule, la série capte sur le vif le talent d’un casting exceptionnel pendant 5 saisons intenses : Kyle Chandler (Bloodline), Connie Britton (The White Lotus), Zach Gilford (Midnight Mass) or encore Michael B. Jordan (Black Panthers). Friday Night Lights est inspired du roman éponyme de HG Bissinger mais a réussi à trouver sa propre ambiance optimiste, d’un réalisme bluffant, le all à hauteur d’ados. Et n’oubliez jamais : « Clear Eyes, Full Hearts, Can’t Lose ! ».

