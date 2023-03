News culture 7 series post-apocalypse on Amazon Prime you absolutely have to aim for The Last of Us!

Ca y est, la première saison de The last of Us s’est terminée avec neuf épisodes. Si les zombies et les zones dévastées vous manquent, voici 7 series post-apocalyptic on Amazon Prime.

Deadset

Dead Set is a minisérie de seulement 5 episodes qui suit an équipe de tournage et ses acteurs. Alors qu’ils sont en train de tourner une télé-réalité called Big Brother, une attaque de zombie éclate. Et pendant que le monde entier subit l’apocalypse, le producteur Patrick décide qu’il faut coûte que coûte assurer le show. Sans meme se préoccuper des morts-vivants, le casting reprend son travail. Tous sous-estiment la gravité de la situation. Dead Set is the premiere series by Charlie Brooker, the creator of Black Mirror. Les critiques ont été plutôt favorables, mais differenttes raisons budgétaires ont empêché le show d’être renouvelé.

DMZ

This series prend place sur l’île de Manhattan aux États-Unis, qui a été ravagée par la guerre civile. Le médecin Alma Ortega, que l’on surnomme Zee, essaie tant bien que mal de venir en aide dans cette zone demilitarisée (DMZ). En parallel, elle se met à la recherche de son fils, disparu il ya de ça huit ans (c’est-à-dire au début du conflit). Pour arriver à ses fins, elle va devoir affronter different gangs, notamment les Spanish Harlem Kings, qui contrôlent l’Upper Manhattan. Celui-ci est dirigé par son ex-petit ami. Pour ce qui est du temps de visionnage, DMZ est une minisérie de seulement quatre episodes.

Fear the walking dead

The series Fear the Walking Dead is a spin-off you show éponyme. Durant les 3 first seasons, le spectator suit la vie d’une famille recomposée et dysfonctionnelle en pleine invasion zombie. La mère Madison Clark est une conseillère au lycée, son fiancé est un professor d’anglais, son fils toxicomane. Ils seront rejoints par d’autres membres de leur entourage. En tant que famille, ils n’arrival pas toujours à s’entendre, mais ils vont bien devoir y arriver, car autour d’eux, le monde s’effondre. The four seasons of the season are laisse de côte pour se concentrer sur Morgan Jones, un personnage de la serie originale. Celui-ci part a la rencontre de différents groups de survivants. Contrairement à The Walking Dead, Fear se détache beaucoup plus des comics, car aucun des personnages n’apparaît dans celui-ci.

In the flesh

The series The flesh is deroule in a petit village fictional de Roarton quelque temps après un événement called “la Résurrection”. Durant celle-ci, un adolescent nomé Kieren Walker ainsi que d’other habitants sont décédés, mais ont été ramenés à la vie sous forme de zombie. À leur retour, ils ont tous été chassés puis reintroduits dans la society par le government. La seule condition pour rester parmi les vivants est de subir une injection medicamenteuse quotidienne. Pour autant, ils n’échappent pas à la discrimination et beaucoup d’entre eux ont des souvenirs post-traumatiques de leurs actes en tant que mort-vivant.

SOZ Soldiers Or Zombies

SOZ Soldiers Or Zombies est une série mexicaine d’une seule saison et qui est toujours en cours. Alonso Marroquin est un trafiquant de drug qui, avec son fils Lucas, s’est échappé d’une prison de haute sécurité. Ils décident de se réfugier près de la frontière américaine. Ils ne savent pas encore que dans cette meme région, des zombies font leur apparition à cause d’expériencesmilitaires Les premières victims are not the soldiers who pour suivent Alonso. Très tot, le government decide de s’emparer du problem. The production is pour l’instant assez courte avec seulement 8 episodes.

The last ship

Après avoir passé des mois sur un navire en plein Arctique, l’équipage de l’USS Nathan James, un destroyer de la United States Navy, discovered that it was an epidemic to ravage the world. The population est presque completement décimée et la plupart des governments sont tombés, notamment celui des États-Unis. Par chance, parmi les plus de 200 survivants de bateau, une est scientific. Avec l’aide de Ceux qui restent, elle se met en tête de découvrir un vaccin contre cette mysterieuse maladie et empêcher l’extinction totale de l’espèce humaine. The series is scheduled for 2018 with the beginning of the season.

The Walking Dead World beyond

Encore another spin-off of the franchise The Walking Dead. Cette series se deroule près de 10 ans après l’apocalypse zombie et suit les adventures de quatre adolescents. Ils represents the première generation à être née durant cette fin du monde. Ils décident de quitter la zone Nebraska, considering comme la plus sure pour traverser le pays. Certains d’entre eux resteront dans le droit chemin, tandis que d’autres se transformeront en antagonistes. La série est déjà achevée puisqu’elle s’est terminée au bout de deux saisons. Si World Beyond a beaucoup divisé, le casting a été salué et l’histoire a pu donner quelques indications sur le futur de certains personnages principaux de la série.