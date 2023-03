News JVTech After the artificial intelligence, Microsoft invests in another technology porteuse

So if you think America is a massive investment in the artificial intelligence of ChatGPT, the firm is not compte pas s’arrêter là. En effet, Microsoft pourrait adder une new corde à son arc. Selon une récente rumeur, le géant s’interesse de près à une new industrie prometteuse.

A crypto wallet signed Microsoft ? Le nouveau project inattendu du geant fuite

Si le géant américain s’était montré jusque-là assez discret sur la technology blockchain et les cryptomonnaies, l’entreprise semble pourtant preparer le terrain. You moins, c’est ce que rapporte l’utilisateur Albacore, connu pour ses trouvailles avant leur sortie officielle.

Le 17 mars dernier, l’utilisateur a dévoilé une toute nouvelle fonctionnalité pour le navigator de Microsoft, preuves à l’appui. A travers plusieurs captures d’écran, il apparait clairement que The multinational pourrait intégrer a crypto wallet in Microsoft Edge.

« The plus récente discovered dans les étranges fonctionnalités à venir de Microsoft Edge concerne un portefeuille crypto. Je ne suis pas sûr de savoir ce que je pense de ce genre de choses intégrées au navigateur par défaut, qu’en pensez-vous ? » Ponctue Albacore, the user of Twitter to the origin of the discovery.

Newest in the gauntlet of questionable upcoming Microsoft Edge features, a crypto wallet 💸

Not really sure how to feel about this kind of thing being baked into the default browser, what are your thoughts?

More screenshots of the UI in the next tweet ➡️ pic.twitter.com/GAUPiZGLIY — Albacore (@thebookisclosed) March 17, 2023

Si pour l’instant, nous ne sommes pas au fait de toutes les diverses fonctionnalités que celui-ci offerre aux utilisateurs, il semble tout de meme s’apparenter à d’autres portefeuilles crypto available on le marché. Ainsi, only the captures d’écrans diffuseées by Albacore, the wallet crypto de Microsoft Edge offers multiple functions such as:

Le stockage de plusieurs cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum

Stockage of non-fongible chips (NFT)

L’envoi de cryptos à travers plusieurs réseaux

Le swap de cryptomonnaies

The achat de cryptomonnaies via Coinbase or Moonpay (the actors influents de l’industrie crypto)

Consultant for the transactions

Accéder à de l’actualité lié au milieu des cryptomonnaies

for the moment, il est impossible de savoir si ce crypto wallet signé Microsoft verra vraiment le jour. Toutefois, only on the media Bleepingcomputer, the access to the Crypto Wallet is d’ores and is available for the developers to enter in the “Microsoft Edge Dev Channel” case.

Ceux-ci peuvent déjà initialiser leur portefeuille crypto en choisissant leur mot de passe et leur phrase de récupération. Une fois ces étapes accomplies, le nouveau portefeuille semble être prêt à l’emploice qui laisse penser que la fonctionnalité pourrait potentialement être proposed au grand public à terme – bien que Microsoft ne confirme rien :

« Chez Microsoft, nous testons régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour explorer de nouvelles expériences pour nos clients. Nous sommes impatients d’apprendre et de recueillir les commentaires des clients, mais nous n’avons rien d’autre à partager pour le moment. » indique le prote-parole de Microsoft.

Microsoft accélere dans son adoption du web 3

Si la société fondée par Bill Gates s’était plus ou moins tenu à l’écart de l’industrie blockchain, celle-ci semble accélérer son adoption du web 3 ces derniers temps.

En developing the functionality of the aux cryptomonnaies sur son navigateur, Microsoft se place stratégiquement devant ses concurrents, puisqu’actuellement Mozilla Firefox et Google Chrome ne propose pas leur propres wallet crypto. Cependant, d’autres navigateurs dit web 3 occupe déjà ce marché, c’est le cas du navigateur Opera ou Brave pour ne citer qu’eux.

En outre, cette nouvelle fonctionnalité fait écho à une autre initiative du géant. Dans le meme registre, Microsoft s’est récemment rapproché d’un actor du secteur crypto : Ankr. Ce partenariat aura notamment pour objectif de developer l’usage de la blockchain technology pour le professionnels.