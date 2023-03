Amazon Prime : 6 films and series a conseiller aux fans de Star Wars

Après son ascension dans les Années 60 & 70, le Space Opera est porté au cinéma par plusieurs oeuvres not Star Wars. Ce mythe cinématographique a séduit le grand public avec son cadre proposing diverse planetes et peuples, mais also des batailles intergalactiques et un contexte geopolitique complexe. Afin de poursuivre cette aventure spatiale en dehors de l’univers imaginé par George Lucas, voici 6 films et series available on Amazon Prime à conseiller aux fans de Star Wars.

sommaire Dune (1984)

riddick

Star Trek: Lower Decks

Star Trek: Picard

Star Trek: Strange New Worlds

The Expanse

Dune (1984)

Commençons avec le film Dune. Nous suivons le conflit opposant deux familles nobles : les Atréides et les Harkonnen. L’objet de leur querelle est Dune (ou Arrakis) une planète possédant l’Épice, unresource garantissant longévité et pouvoir à son détenteur. Lors de l’invasion d’Arrakis par les Harkonnen, le duc Leto Atréides meurt. Son fils Paul et sa femme (la dame Jessica) tried to find refuge at Les Fremens, a people living in the desert. Ces derniers voient en Paul, alors âgé de quinze ans, un potentiel élu. Au-delà d’un cadre galactique commun avec Star Wars, il s’avère que Paul n’est pas un heroes prenant part à voyage initiatique, tout du moins physique. À l’inverse de Luke Skywalker, son destin lui impose de rester sur Arrakiset à y bâtir sa nouvelle identité. cet angle, en plus d’apporter de la nuance, permet de découvrir une autre trajectoire pour les heroes de la galaxie, une trajectoire que le fils de Dark Vador lui-même aurait pu prendre.

riddick

riddick est le troisième film de sa franchise éponyme, et donc la suite chronologique de “Pitch Black” (2000) et “The Chronicles of Riddick” (2004). Nous y retrouvons les nouvelles péripéties du protagoniste qui prete son nom à la saga. Laisse pour mort sur une planète inconnue, le Furyan devra se confronter à des chasseurs de primes et des créatures sauvages pour s’en sortir. Rien de mieux qu’un acteur badass comme Vin Diesel pour incarner ce rôle. Dans une atmosphere semblable à celle de Tatooine, nous partons à la découverte d’une nouvelle planète. Tandis que Luke Skywalker quitte le desert pour démarrer sa propre odyssée, Riddick y atterrit de force. Ce parallèle interesting entre les deux oeuvres vaut le coup d’oeil et devrait plaire aux fans de Star Wars.

Star Trek: Lower Decks

Star Trek: Lower Decks It’s a cartoon composed of 4 seasons for a total of 40 episodes. Nous sommes en compagnie de l’équipage de l’USS Cerritos, an other branch of Starfleet. La structure de l’univers prend pour base plusieurs éléments geopolitiques au 24e siècle. Nous assistons à la creation of the federations des planètes unies, dont la Terre fait partie et où le siège se trouve d’ailleurs à Paris (Place de la Concorde). En general, les series Star Trek met en avant un captain ou un haut gradé, mais le format cartoon les relègue au second plan. Les membres de l’USS Cerritos ne sont que des subalternes aux tâches beaucoup moins excitantes que celles des officers. Sur fond d’humour, nous les suivons donc dans leurs missions quotidiennes ainsi que dans leurs tracas quotidiens. Une touche de légèreté au milieu des batailles à enjeux majeurs auxquels la saga nous a habitues.

Star Trek: Picard

Toujours in the universe of Star Trek, linked with the series Star Trek: Picard. Nous suivons le personnage de Jean-Luc Picard, ex-capitaine de l’USS Enterprise. C’est la premiere fois depuis Star Trek : Némésis (2002) que nous le retrouvons sur nos écrans. Ce spin-off de cette saga de science-fiction met l’accent sur la vie calme que ce dernier essaye d’entretir. Néanmoins, le vieil homme sort de sa retraite pour protéger une jeune femme qui a grand besoin de son aide. Grace a ses scenes d’action, Star Trek: Picard remet sous les projecteurs Jean-Luc Picard tout en mettant l’accent sur son development. Nous le voyons renouer avec des éléments de son passé et expresser un point de vue nouveau sur l’univers dont il fait partie. L’ambiance galactique qui va si bien aux oeuvres estampillées “Star Trek” est au service d’une belle adventure.

Star Trek: Strange New Worlds

Pour finish avec la saga Star Trek, parlons de Star Trek: Strange New Worlds, a series from Akiva Goldsman, Alex Kurtzman and Jenny Lumet. Le Capitaine Pike, Spock and Number One are engaged in an Odyssée aux confins de l’space a la recherche de nouveaux mondes. Pour les fans de Star Wars qui accordent autant voire plus d’importance aux visuals qu’à l’histoire, cette série est susceptible de vous intéresser. An effort a été mis sur la pluralité des environnements et la confrontation constante des 3 protagonists à l’inconnu. Cette notion d’exploration touche also les personnages qui sont approfondis tout au long de leurs aventures au point de faire leur propre introspection. Bien que la partie “action” soit mise au second plan afin de privileged l’exploration et la découverte, cela ne nous empêche les scenes de combats de faire preuve de créativité.

The Expanse

Cloturons cette selection avec The Expanse. Cette série raconte les 3 enquêtes bien distinctes d’un detective de police, d’un pilote et d’un homme politique concernant une jeune femme mystérieusement disparue. Cette adaptation des romans de James SA Corey est saluée pour plusieurs qualités communes avec la saga Star Wars, que ce soit la manière dont la geopolitique prend place dans l’oeuvre ou encore les questions politiques et sociales qui émergent à la suite de la conquête spatiale . La tension similaire à celle de la Guerre Froide opposant la Terre, Mars et La Ceinture donne un cachet particulier à la série. Au program, des visuals qui tabassent, des batailles sous haute tension et une enquête de grande envergure afin de contrecarrer le plus gros complot jamais conté dans l’Histoire de l’humanité.