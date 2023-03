Atari has published a study of remasters of System Shock, Doom 64 and Quake

Atari объявила Nightdive Studiosamericanskoy studies-razrabotchika remasters System Shock (и ремейка игры), Blood, Doom 64, quake и не только. companyобъявила or pokupke americanskoy studies-razrabotchika remasters(и ремейка игры),и не только.

Nightdive и Atari связывают долгая совместная история и любовь к старым играм. Приобретение позволит Atari обогатить свою большую библиотеку интеллектуальной собственности, а также задействовать издательские возможности и технологии Nightdive Studios для поддержки собственной стратегии роста, ориентированной на ретро.

Nightdive Studios в свою очередь получает поддержку со стороны Atari, которая поможет ей в развитии бизнеса и расширении возмож. Напомним, что в настоящее время студия работает над remejkom System Shock — It was not released on PC lasted May 30. The PlayStation and Xbox console will see the project below.