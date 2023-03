Auguri BioShock Infinite! Lo sparatutto cult di Ken Levine compie 10 anni

The time flies like the dystopian city of Columbia: sono transcorsi exactly ten years of the official launch of BioShock Infinitel’ultimo dell’ormai iconica saga sparatutto a tinte ruolistiche di Ken Levine.

Dalle traversate ‘a fil di rotaia’ tra i quartieri fluttuanti della visionaria metropoli fondata da Zachary Hale Comstock al uncontroversial cousin booker dewitt ed elizabethgoing through the spettacolari scene with protagonist ill Cyclopic Songbirdthe community celebrates the decennial dalla commercializzazione dell’ex Project Icarus ritrovandosi sui social per condividere i ricordi più indelebili che li bequeathed to the capolavoro che has chiuso la trilogia di BioShock.

Ai festeggiamenti per this important ricorrenza participates “indirectly” the stesso Ken Levine with a New header for his Twitter profile che immortala uno dei so many bozzetti preparatori originally made by his (or former) team to shape the Songbird di BioShock Infinite.

E voi, quali ricordi custodite gelosamente dell’esperienza sparatutto vissuta nei panni di Booker? Prima di lasciarvi ai commenti, vi cordiamo che sulle nuestro pagina trovate la nuestra recensione di BioShock Infinite y, qualora ve la foste persia, la nuestra última foreprima di Judas, l’erede spirituale di BioShock in sviluppo your PC, PlayStation 5 and Xbox Series X|S Presso gli studi Ghost Story Games directly, appunto, da Ken Levine.