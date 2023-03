Cette TV 4K can be seen on Amazon atteint de jolie’s performances !

If Samsung is the leader of the 4K TV market, it is because of the logo you are thinking of and the reliability and quality rating. The entrance to the game from Samsung is to call it “Crystal UHD”, and you’ll be lucky enough to win a price that’s restraint! SmartTV, solution 4K évidemment, good level of luminosity, bonne couverture de l’espace colorimétrique…

Also, the Samsung Crystal UHD UE50AU7095, a TV 4K de 50 pouces, is proposed at a price on Amazon. Grace aux “Ventes Flash de Printemps”, le roi de la vente en ligne fait passer le prix de ce téléviseur surprenant de 449€ à 399€. Une petite baisse qui fait de cette TV 4K pas chère la plus attirante du moment à nos yeux.

Acheter the Samsung Crystal UHD de 50” at 399€ on Amazon Chez JVTECH, nous connaissons le marché des TV 4K par coeur et nous pouvons vous affirmer sans trembler qu’il faut au minimum 400€ pour s’acheter un modelle correct. On trouve quelques rares modèles de marques obscures pour moins cher, mais les tailles d’écrans et les characteristics du produit ne valent vraiment pas le coup. Samsung Crystal UHD de 2022 : and TV 4K accessible mais aux caractéristiques très correctes ! On the subject of TV 4K, the site that should be referred to in the world of professions that needs to be addressed. Cette bande de laborantins américains passe au crible à peu près tous les modèles du marché et en sort des lists de caractéristiques longues comme le bras grand public qui n’est pas familier avec les termes techniques du monde des écrans. Bref, tout ça pour vous dire que la gamme Crystal UHD est passé dans les labos de Rtings et qu’elle s’en sort avec a note global assez haute ! It is très surprenant de voir un modèle de TV 4K d’entrée de gamme afficher des stats qui ne pâlissent pas face à des produits vendus plusieurs centaines d’euros plus cher. Luminosity, design, colours, contrasts… Samsung rend a copie très propre pour ses TV 4K pas chères ! Comme toutes les TV 4K Modernes, ce modèle de 2022 est une télé connectée. Vous avez donc accès à la TV sur internet, mais aussi, et surtout, des applications. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Twitch… tout sera accessible in a coup de télécommande or an appel d’assistants vocaux. Au quotidien, ça change vraiment la vie. Additional modes of amelioration of the image are not available, notamment the mode Jeu for the PS5 and the Xbox Series X or the mode FilmMaker, capable of retranscrire fidèlement the vision of the réalisateurs. N’oubliez pas que le processeur du téléviseur peu améliorer toutes les images, meme les sources de qualité inférieure ! Bref, meme à 399€ on Amazon, vous aurez a TV 4K qui tient bien la route ! C’est une chose suffisamment rare pour mériter une news !