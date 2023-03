Les IA generant des images, comme Midjourney, sont de plus en plus puissantes, au point où elles arrivent parfois à berner les humains. Il existe encore nependant beaucoup de sujets qu’elles n’arrival pas à reproduire.

Au premier abord, cela pourrait ressembler à des photos all à fait normal de monocycle. Pourtant, lorsqu’on regarde de plus près, plusieurs anomalies sautent aux yeux : il n’y a pas toujours de pedals, ni de selle, et certains appareils sont complètement loufoques. C’est normal : the images ont été crées sur Midjourney par le journaliste anglais Luke Bailey.

Sur Twitter, il explique s’être rendu compte que l’intelligence artificial dédieée à la generation d’images éprouvait des difficultés à recréer certains objects, comme les monocycles. Et c’est une nouvelle importante pour detectter les fausses images qui pullulent de plus en plus sur le web.

Mid-journey ne sait pas tout faire

Nous avons will reproduce l’expérience en demandant à Midjourney de créer des monocycles réalistes. The result is, pour nous also, little by little. Les pieds de certains cyclistes ne sont pas au bon endroit, et des monocycles comptent meme deux roues, ce qui n’a rien à avoir avec le vehicle demandé. C’est un zero pointé.

Les monocycles et Midjourney, ça fait deux. // Source : Midjourney

Ce n’est pas le seul engin que Midjourney rate. The tests effectués par Numerama ont montré que l’intelligence artificielle peine également à modéliser des velo, et ne sait toujours pas faire les lettres de l’alphabet (un problem que la précédente version de l’IA avait déjà). Elle ne sait pas non plus faire les appareils dentaires, ni les “grillz” (les dents en or de rappeurs, ndlr), ni les dinosaures, et elle est also en difficulté avec certains animaux et leurs squelettes.

Ce n’est pas joli-joli ces appareils dentaires. // Source : Midjourney

Enfin, Midjourney ne parvient pas à correctement presenter des genes qui mangent, que ce soit des burgers, du couscous, ou même boire un café. On vous laisse juger comment Emmanuel Macron ingère des spaghettis.

Difficile de manger des pâtes. // Source : Midjourney

Au debut du mois de mars 2023, la version 5 de Midjourney nous bluffait en arriving enfin à faire des mains réalistes. Alors que les précédentes versions de l’IA ne parvenaient jamais à faire des doigts normaux, celle-ci les réalise beaucoup mieux. Aujourd’hui, les creations de Midjourney sont impressionnantes de réalisme, au point où il est désormais facile de se laisser berner par une fausse photo — comme avec celle du Pape en doudoune.

Cela étant, Midjourney a toujours de grosses lacunes. Le fait qu’elle ne sache pas bien faire les monocycles ne réglera cependant pas le problem des fake news générées par IA — il n’y a pas sovent de monocycles in the photos. Et surtout, peut-être que la version 6 de Midjourney parviendra à faire correctement of the spaghetti.

A slope that explains the faiblesses of Midjourney: the manque de données. L’IA est entraînée sur un vaste corpus d’images. L’IA said donc particulièrement bien reconnaître et recréer ce qui apparaît très fréquemment en photo : des paysages, des humains, des animaux de compagnie, etc. Les mains sont plus rarement la cible d’une image ; c’est généralement le visage des personnes prizes en photos. Cela explicitly le temps qu’a mis Midjourney pour se mettre au niveau.

Pour le reste, c’est la meme chose : les clichés de monocycles sont moins courants que ceux montrant des voitures. Idem pour les dinosaures par rapport aux chats, et ainsi de suite. L’enjeu des données “en entrée”, pour nourrir les systèmes d’IA, reste clé.

