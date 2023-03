Counter Strike 2 is the official version of the eSport scene!

The premiere video of Counter Strike 2 vient d’être publiée et prompt un changement d’envergure pour le titre et sa scene compétitive.

Après des années de speculations, les rumeurs concernant une new version de Counter-Strike: Global Offensive se sont intensifiées ces dernières semaines. Entre ajouts de fichiers, changement de bannière sur Twitter or encore sessions de tests révélées au grand jour, il ne restait que peu de place au doute. On March 22, 2023, the events of the plus grand FPS competition may well be repeated: Counter Strike 2 it is a reality.

Today we’re excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the CS experience. First, let’s talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S — CS:GO (@CounterStrike) March 22, 2023

La prochaine évolution du jeu de tir de Valve promet d’être une révolution d’envergure pour un titre qui n’a que peu évolué depuis 2012. Onze ans plus tard, le studio compte appliquer un vent de fraîcheur sur ce FPS intemporel. En plus de profiteer du moteur sources 2 et d’amelioration graphiques simples mais significants, le gameplay du jeu et la réactivité des servers vont enfin être à la hauteur des requirements stratégiques des parties.

Le Counter-Strike parfait

Aujourd’hui encore, le FPS arrive à vaincre ses proper records de connexions simultanées sur a version pourtant loin d’être au goût du jour. La réussite de Counterstrike n’est donc plus à prouver, mais le titre va désormais entrer dans une nouvelle ère de succès. Les habitués ont long temps demandé de nouvelles amélioration clés et voilà que Valve répond enfin à toutes ces attentes et plus encore.

tout d’abord, le jeu a le droit à un lifting bien mérité grace au moteur Source 2. Les effets visuals are sont plus agreeables, les textures plus jolies, et l’ensemble semble profiter d’une palette de couleurs plus live. Les lumières are desormais réalistes et du ray-tracing peut être observé sur certain surfaces. Si la communauté avait peur que le jeu perde en clarté avec des graphismes plus modernes, valve semble avoir trouvé le bon compromises.

Depending on what you do, it is up to you to consider the server and the gameplay that you are playing with in addition to the great revolution. Le serveur dit adieu aux systems de “ticks” Pour enregistrer les actions des joueurs sur le serveur. Désormais, ce sont des “sub ticks” Capable of capturing the movements with one precision sans pareille. “Ce qu’il se passe en jeu, c’est ce qu’il se passe à l’écran” raconte le presentateur dans a video dedieée à ce système.

The most important part of every Counter Strike match? Shoot and move. We’re going beyond tick rates in Counter-Strike 2: pic.twitter.com/tR1CMUC4gr — CS:GO (@CounterStrike) March 22, 2023

Les améliorations s’appliquent également aux éléments majeurs de gameplay, comme les grenades fumigènes dont les particules réagissent désormais avec l’environnement. Cette experience ultimate sera available courant de l’été prochain, sans aucune date précise pour l’heure. À en croire certaines fuites, a version beta pourrait dependent arriver dans les jours qui viennent. Affair a suivre…