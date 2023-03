Promo TV OLED : the LG C2 65 pouces at -30% ne restera pas long temps at ce prix la

Comme nous l’avons expliqué un peu plus haut, LG est le constructeur que vous ne pouvez pas rater si vous vous interessez un tant soit peu aux TV OLED. C’est LE constructeur de référence par excellence meme si depuis quelques temps d’autres constructeurs like Samsung or encore Philips lui ont emboîté le pas de manière sérieuse.

Acheter the TV LG OLED C2 65 bags at 1599€ chez Rue du Commerce

La gamme C2 est all particulièrement interesting en ce moment puisqu’il s’agit de fin de série et que nous sommes déjà en attente de la gamme C3 qui ne devrait pas tarder à arriver. Le problem c’est que son prix a déjà été advertised officially by LG, et il est… exorbitant. Vous devrez compter pas moins de 2899€ pour la C3 alors que la C2 de la même taille n’est qu’à 1599€ en ce moment au lieu de 2299€ chez Rue du Commerce.

Pour tout vous dire, the difference between the C2 and the prochaine C3 vous ne devriez meme pas la remarquer puisqu’à vue d’œil cela devrait être quasi imperceptible. La C3 un processeur mis à niveau, un système d’exploitation revu ainsi qu’une barre de son qui pourra être integrated à la place du pied.

Rien ne vaut une TV de grande taille surtout à ce prix la, en all cas si l’on a un grand salon. The OLED de cette télé changes completely tout, surtout si votre old TV est une vieille référence LCD. The technology OLED, mise au point par LG induit la presence de diodes auto émissives qui s’allument et s’éteignent individualment en fonction de l’image affichée. C’est la raison pour laquelle les écrans OLED proposent des noirs profond quasi infinite ainsi qu’un contraste difficilement égalable

If the quality of the image is magnifique, with notamment une compatibilité with the formats HDR like HRD10 Pro or Dolby Vision IQ, it’s not going to be good atout de cette télévision. In effect, you should dispose of one of the qualities with Dolby Atmos. Et ce n’est pas tout! En effect, The LG C2 is also a TV parfaite for the gamer.

Que vous soyez sur PlayStation 5 ou Xbox Series X, vous serez heureux de savoir que cette TV 4K dispose de ports HDMI 2.1 avec VRR, ALLM et eARC et d’un rafraîchissement de 120 Hz. Cela vous permettra de jouer dans les meilleures des conditions possibles en vous permettant d’atteindre le fameux 4K 120 images par seconde.